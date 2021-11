Scambio incredibile in Serie A: il Napoli pronto a dire addio al suo fuoriclasse

Il calciomercato di Gennaio è ormai alle porte e il Napoli è pronto a cedere il suo fuoriclasse, sul quale ha investito cifre importanti.

Mai come in questa stagione calcistica, la bandiera zebrata sventola come un ‘grido d’allarme’. In casa Agnelli urgono nuovi rinforzi, considerati i frequenti alti e bassi dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati.

La Juventus non è riuscita ancora a trovare la sua vera identità e a poco meno di tre mesi dall’inizio del campionato si può già considerare fuori dalla lotta tra le prime tre della classe.

Se fino a qualche giorno fa Max Allegri era riuscito a dare un’impronta più proficua e incisiva al gruppo, ora la ‘carovana’ bianconera sembra essere ripiombata nel cuore delle difficoltà d’inizio stagione.

La ‘batosta’ allo Stamford Bridge ha fatto drizzare le antenne agli addetti al calciomercato in quel di Vinovo. Tra gli inquisiti del nuovo corso “Allegri” a risentire maggiore pressione, prima della sosta natalizia sarà il centrocampo, il grande ‘anello debole’ di questa squadra.

Gli addetti agli innesti, cosiddetti di ‘riparazione’ hanno dunque già mosso passi importanti, pescando proprio in casa della più grande rivale in Serie A: il Napoli.

Serie A, Juventus e Napoli pronti allo scambio dell’anno: i tifosi sognano

La dirigenza bianconera è delusa dalle prestazioni del suo pupillo, esterno d’attacco, di origini svedesi. Si tratta di Dejan Kulusevski, ormai fuori dagli schemi del modulo fedele a Max Allegri.

Considerando sull’altra sponda del naviglio il malumore di uno dei gioielli sul quale Giuntoli e De Laurentiis hanno investito molto, non è poi così impossibile ipotizzare uno scambio ‘secco’ e clamoroso durante il mercato di Gennaio.

Il Napoli dunque è pronto a dire addio alla sua stella messicana, pagata a peso d’oro più di un anno fa, per una cifra che supera i 40 milioni di euro. L’indiziato numero uno, destinato ad una partenza precoce da Napoli è il “Chucky” Lozano.

Il fuoriclasse partenopeo non ha inciso come ci si aspettava. Ha alternato prestazioni all’altezza delle sue potenzialità ad altre scadenti. Tra poco più di un mese dunque, non è poi così impossibile vedere Lozano e Kulusevski a casacche invertite.

Sarebbe senz’altro un’occasione di riscatto per entrambi, nel cercare nuovi stimoli e consacrarsi definitivamente.