Serie A, 14^ giornata: i consigli sulla formazione da schierare

Oggi prenderà il via la 14^ giornata di Serie A: le probabili formazioni e i consigli su chi schierare al Fantacalcio partita per partita.

In queste ore i partecipanti alle leghe di Fantacalcio stanno valutando le ultime mosse da mettere in atto in vista della quattordicesima giornata di campionato. Il turno si aprirà questa sera, alle 20:45, con il Friday Night tra Cagliari e Salernitana e si chiuderà domenica con la partita di cartello tra Napoli e Lazio.

Fantacalcio, 14^ giornata di Serie A: probabili formazioni e consigli

Dopo le gare della fase a gironi delle coppe continentali, si torna in campo questa sera per la prima sfida del quattordicesimo turno di Serie A.

Prima del fischio d’inizio di Cagliari-Salernitana, in programma alle 20:45, i fantallenatori dovranno definire e schierare la propria formazione con la speranza di aver scelto le pedine giuste che possano conquistare il maggior numero di bonus. In tal senso, vi forniamo le probabili formazioni di tutte le gare in programma nel weekend ed i consigli partita per partita.

Cagliari-Salernitana: venerdì 26 novembre, ore 20:45

Cagliari (4-4-2): Cragno; Bellanova, Caceres, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Salernitana (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Bonazzoli, Simy.

Consigliati: Cragno (C), Nandez (C), Joao Pedro (C), Keita (C), Di Tacchio (S), Bonazzoli (S), Simy (S).

Empoli-Fiorentina: sabato 27 novembre, ore 15:00

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Saponara

Consigliati: Bandinelli (E), Henderson (E) Pinamonti (E), Biraghi (F), Vlahovic (F), Saponara (F).

Sampdoria-Verona: sabato 27 novembre, ore 15:00

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Thorsby; Quagliarella, Caputo.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Consigliati: Augello (S), Candreva (S) Quagliarella (S), Lazovic (V), Barak (V), Simeone (V).

Juventus-Atalanta: sabato 27 novembre, ore 18:00

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata.

Consigliati: Alex Sandro (J), Chiesa (J), Dybala (J), Zappacosta (A), Pasalic (A), Zapata (A).

Venezia-Inter: sabato 27 novembre, ore 18:00

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Consigliati: Aramu (V), Okereke (V), Handanovic (I), Skriniar (I), Calhanoglu (I), Dzeko (I).

Udinese-Genoa: domenica 28 novembre, ore 12:30

Udinese (4-2-3-1): Silvestri; Udogie, Becao, Nuytinck, Samir; Makengo, Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu, Beto;

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Ekuban.

Consigliati: Molina (U), Pereyra (U), Beto (U), Cambiaso (G), Pandev (G).

Milan-Sassuolo: domenica 28 novembre, ore 15:00

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Consigliati: Theo Hernandez (M), Kessié (M), Leao (M), Ibrahimovic (M), Lopez (S), Berardi (S), Raspadori (S).

Spezia-Bologna: domenica 28 novembre, ore 15:00

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Colley.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Consigliati: Bastoni (S), Maggiore (S), Nzola (S), Theate (B), Svanberg (B), Arnautovic (B).

Roma-Torino: domenica 28 novembre, ore 18:00

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Vina; Mancini, Pellegrini; El Shaarawy; Mkhitaryan, Shomurodov; Abraham.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Praet; Belotti.

Consigliati: Karsdorp (R), Mkhitaryan (R), Shomurodov (R), Abraham (R), Pobega (T), Brekalo (T), Belotti (T).

Napoli-Lazio: domenica 28 novembre, ore 20:45

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Consigliati: Di Lorenzo (N), Lozano (N), Zielinski (N), Lazzari (L), Milinkovic-Savic (L), Felipe Anderson (L), Immobile (L).

La formazione ideale per la 14^ giornata

Formazione ideale (3-4-3): Cragno (Cagliari); Karsdorp (Roma), Molina (Udinese), Skriniar (Inter); Maggiore (Spezia), Calhanoglu (Inter), Mkhitaryan (Roma), Candreva (Sampdoria); Abraham (Roma), Joao Pedro (Cagliari), Dzeko (Inter).

Chiuse le gare del weekend, le squadre di Serie A torneranno in campo già martedì per il terzo turno infrasettimanale della stagione che si chiuderà giovedì.