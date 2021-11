“La più sexy di tutte” Aida Yespica dice “NO”. La FOTO è virale!

La talentuosa attrice venezuelana ha pubblicato un nuovo IG post, per portare avanti una campagna che le sta molto a cuore…

La splendida trentanovenne ha condiviso una foto molto importante per la battaglia che combatte ogni giorno: il post affronta il tema della violenza sulle donne.

L’immagine mostra un primo piano di Aida, che ha il simbolico segno rosso sulla guancia sinistra.

L’emozionante didascalia che ha riportato la magnifica ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ comincia così:” Solo le piccole persone usano violenza sulle donne per sentirsi grandi”. E ancora: “L’amore é felicità, non lacrime ne lividi sulla faccia”.

La descrizione di questo significativo post si conclude con l’#NoAllaViolenzaSulleDonne: un ashtag diventato virale e, dunque, condiviso dalle donne di tutto il mondo, ma non solo…

Siete curiosi di vedere il post che ha compiuto il giro del web? Reggetevi forte!

Aida Yespica, la sua FOTO è il simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne… e voi l’avete già vista?

L’immagine, scattata a Milano, è stata apprezzata da tantissimi utenti: è diventata virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione!

Il post è stato commentato anche da un personaggio molto famoso: si tratta della strepitosa fashion blogger, tik toker, youtuber e surfista Gabriela Gonzalez. La bella influencer le ha inizialmente mandato tanti cuoricini rossi, per poi aggiungere il commento seguente: “So beautiful my babe” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Sei così bella piccola mia”).

Lo scatto è stato bombardato di mi piace e messaggi, tra i quali si legge: “La più sexy di tutte“; “Viva le donne e gli uomini che sanno amarle davvero”; “Bellissima come sempre”; oppure “Stupenda”.

Una cosa è certa: questo è uno dei suoi post migliori!

Oltre alla innegabile bellezza di Aida Yespica, c’è tanto altro: carattere, coraggio, valori, semplicità e personalità… impossibile non amarla!