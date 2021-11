Cecilia Rodriguez e il look acquistato con il Black Friday su Shein: il marrone è senza ombra di dubbio il suo colore. Pioggia di likes su Instagram

Cecilia Rodriguez è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Arrivata in Italia che era a malapena una ragazzina, ha raggiunto il successo proprio come anni prima ha fatto sua sorella Belen, che è una delle showgirl più amate di sempre. Cecilia è riuscita lentamente a crearsi una carriera tutta sua, soprattutto quando ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip dove ha dimostrato al pubblico di essere una ragazza di talento, simpatica e piena di voglia di fare e di imparare.

Cecilia Rodriguez bella come non mai: la foto riscuote successo sui social

Cecilia su Instagram ha milioni di followers che la seguono ogni giorno e che la ritengono un vero e proprio punto di riferimento e una ispirazione. Anche per questo la modella fa del suo meglio per dare sempre ottimi consigli a chi la segue, come nell’ultimo caso.

Infatti ha pubblicato uno scatto con un look mozzafiato, che ha acquistato su Shein a prezzo basso grazie al Black Friday a cui ha aderito anche la famosa applicazione di vestiti, di scarpe e ancora di tanto altro. I fans hanno fatto subito ironia sul fatto che adesso i prezzi dei vestiti aumenteranno, perché a Cecilia stanno talmente bene che vale la pena spendere un po’ di soldi in più per imitare il suo look.

I likes sono diventati migliaia in pochissimi minuti: con il passare del tempo Cecilia diventa sempre più seguita e più amata sia sui social che in televisione.