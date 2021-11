L’alluminio è un materiale fondamentale da avere in casa, può tornare utile in moltissime occasioni vediamo quali

I fogli di carta argentata sono molto utili per cucinare, il loro uso è molto ricorrente quando bisogna chiudere alcuni alimenti in frigo, oppure durante la cottura in forno di alcuni cibi. Tuttavia vi sono tanti altri gli utilizzi che si possono fare con l’alluminio, essendo un materiale non riciclabile è bene conoscere come riutilizzarlo in casa.

Diversi utilizzi della carta stagnola

La carta argentata può essere utilizzata come imbuto, quando bisogna versare dei liquidi in una bottiglia senza sgocciolare, si può utilizzare l’alluminio per formare un cono. L’imbuto è utile in cucina e la carta stagnola si presta perfettamente al compito. Ma l’alluminio non è utile sono in cucina, anche in altri ambiti.

Ad esempio se dovete stirare i vestiti senza lasciare alcuna piega, ecco un trucchetto che coinvolge la carta stagnola. Non dovrete fare altro che posizionare un foglio di carta stagnola sotto ai vestiti mentre stirate, questo metodo rimuoverà ogni singola piega.

Se avete problemi con le forbici, quando non tagliano più come una volta anche in questo caso la carta stagnola può svolgere un compito fondamentale. Basterà tagliarne un pezzo e farlo passare tra le due punte più volte e come per magia le forbici diventeranno più affilate. La carta stagnola può essere utile anche per far durare le batterie quando sono scariche.

Infatti creando delle palline di carta stagnola e posizionandole all’estremità delle batterie seguendo uno schema alternato, il dispositivo riprenderà a funzionare bene. Vi è mai capitato che i vestiti diventano elettrici, specialmente se inseriti nell’asciugatrice? Ecco allora basterà fare una palla di stagnola e inserirla nell’asciugatrice per eliminare questo effetto.

La carta stagnola può essere utile anche per pulire il ferro da stiro, se vi è mai capitato di vedere del fondo scuro sul vostro ferro non abbiate paura, fate una palla con la carta stagnola e strofinate diventerà come nuovo. Sono davvero infiniti i modi e utilizzi che si possono fare della carta stagnola, possono anche aiutare a pulire l’argenteria con l’aiuto del bicarbonato e sodio di sale. È davvero un materiale rivoluzionario.