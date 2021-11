Matilde Brandi continua ad essere uno dei personaggi più amati di Instagram: l’ultimo scatto che ha pubblicato ha mandato in tilt i suoi numerosi followers

Matilde Brandi è sicuramente uno dei personaggi più seguiti dell’ultimo anno. Dopo una lunga carriera televisiva cominciata da giovanissima, è tornata sotto ai riflettori quando lo scorso anno ha deciso di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove si è distinta per il suo carattere e la sua forte personalità. Nonostante sia stata eliminata abbastanza presto, ha continuato a far parlare di sé per tantissimo tempo e oggi ha moltissime persone che la seguono con costanza e con affetto.

Matilde Brandi sempre più bella: la foto in bikini che ha fatto record di likes

Matilde oggi su Instagram ha migliaia di followers che la seguono ogni giorno, sia nella sua vita quotidiana con lavoro e figlie – che sono tutta la sua vita -, con amici e tanto altro, e anche nei suoi viaggi incredibili, come nell’ultimo caso.

La showgirl infatti è volata fino a Dubai, dove sta riassaporando un po’ dell’estate che ci siamo lasciati alle spalle pochi mesi fa. Tra cocktail e il bellissimo mare, sembra essere di nuovo agosto e non quasi Natale. Infatti ha pubblicato sui social uno scatto di lei in spiaggia, bellissima e con un bikini leopardato addosso che lascia poco spazio all’immaginazione. Sulle spalle, un giacchino velato che le ricade addosso a pennello. I complimenti per Matilde non sono affatto mancati: più passano gli anni, più sboccia come un fiore meraviglioso.

La foto ha raggiunto tantissimi likes in tempo record: ancora una volta Matilde si riconferma una delle donne più amate di questo ultimo anno.