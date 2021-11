Il molleggiato e la sua consorte sono una coppia indissolubile eppure hanno vissuto una forte crisi. I motivi svelati in quest’articolo.

Adriano Celentano e Claudia Mori stano insieme praticamente da tutta la vita. Impossibile ricordare l’uno senza l’altro. La coppia, infatti, si è conosciuta nel 1963 e subito si è sposata, dando poi alla luce i loro tre figli Rosita, Rosalinda e Giacomo.

Sono ”la coppia più bella del mondo’‘ come loro stessi hanno cantato per anni eppure anche un rapporto così idilliaco ha scricchiolato e non poco.

Con l’arrivo degli anni ’80 è iniziata anche la crisi per lo showman e l’attrice che li ha portati a un allontanamento momentaneo ma mai definitivo.

Il loro amore, infatti, è da sempre talmente grande e profondo che hanno superato la crisi e hanno proseguito il loro matrimonio che ad oggi dura da quasi 60 anni.

I motivi della crisi tra Celentano-Mori

Adriano Celentano e Claudia Mori hanno messo a dura prova il loro rapporto a causa di un tradimento del ”Molleggiato” con una delle attrici più famose dell’epoca.

Negli anni ’80, infatti, durante le riprese de “Il bisbetico domato“ e “Innamorato pazzo” Adriano Celentano ha incontrato la bellissima Ornella Muti.

Nel 2014 fu lo stesso cantante ad affermare che tra i due c’è stata una liaison che ha portato la relazione con sua moglie nel baratro.

Ornella Muti non gradito le dichiarazione del Molleggiato sostenendo che lei non avrebbe mai confessato pubblicamente della loro avventura extra coniugale.

Con il tempo Claudia Mori ha perdonato suo marito, dando una seconda vita al loro matrimonio che oggi è più indissolubile che mai.

Chissà se arriveranno ulteriori dettagli attraverso le dichiarazioni dei diretti interessarti, nonostante il tempo che è trascorso. Certo è che ormai Claudia e Adriano sono davvero indivisibili e il loro amore è più forte di qualsiasi cosa.