Oltre alla musica, i ragazzi di Amici 21 fanno appassionare il pubblico anche con le loro vicende amorose. Proprio nelle ultime ore, si sta consumando uno scoop all’interno della scuola

Sissi è una delle ultime allieve entrate all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. È entrata senza una sfida ma era fortemente voluta dalla produzione e per questo l’è stato concesso un posto, lasciandosi così alle spalle la sua vita fuori dal programma. Sissi fuori aveva un fidanzato di cui si era professata molto innamorata ma la loro storia è terminata, e a comunicarlo è stato proprio lui stesso con un pot su Instagram, dove ha chiesto ai fans della cantante di non taggarlo più nelle sue cose per ili bene della sua stabilità mentale.

Amici 21, è finita la storia d’amore di Sissi: l’ex fidanzato rompe il silenzio

I telespettatori di recente hanno notato Sissi particolarmente vicina a Dario, uno dei ballerini della scuola. Pare che questa impressione non sia così tanto scorretta, perché l’ex fidanzato di Sissi ha commentato proprio la faccenda mettendo in mezzo anche lui:

“Ve lo do io il gossip: mi ha lasciato via chiamata cellulare dopo un anno, inventandosi scuse, quando la verità è semplicemente che le piace quello“. E poi ha concluso chiedendo ancora una volta ai fans di Sissi di non parlare più di lui e di non metterlo più in mezzo nelle loro cose. Adesso non ci resta che attendere per scoprire se ha davvero ragione e se Sissi ha veramente intenzione di fare un passo avanti con Dario o di prendersi del tempo per se stessa dopo la fine di questa relazione.

Intanto domani andrà in onda una nuova puntata di Amici con tantissimi eventi e colpi di scena: non perdetevi l’appuntamento su Canale Cinque delle 14:00.