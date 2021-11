Arisa senza freni. Lo fa davanti a tutti, la FOTO scalda gli animi e non solo…”Sai cosa ti farei? Ti riempirei di…”

Arisa ha deciso di far morire tutti, un altro scatto ha messo k.o. i suoi follower. E’ davvero una seduttrice, non ci sono parole

La cantante Arisa sta vivendo un momento davvero felice della sua vita, sembra aver ritrovato o acquistato una consapevolezza diversa del suo corpo. Si mostra su Instagram in pose molto ammiccanti ed i fan non possono far altro che cadere ai suoi piedi.

Anche Rocco Siffredi, il porno divo, ha mostrato interesse per la cantante. Dopo l’uscita del suo nuovo album “Ero romantica”, l’attore hard ha dichiarato di essere attratto dalla cantante e che ha in mente un progetto cinematografico con lei.

Vorrebbe realizzare una pellicola erotica ed avrebbe già trovato il titolo al film, “Porno romantica”. I fan di Arisa si sono divisi sull’argomento in questione ma c’è da dire che l’idea stuzzica parecchio, soprattutto i maschietti.

Arisa non si contiene ed esplode così, davanti a tutti

