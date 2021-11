Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il sereno dopo la tempesta? Il gesto curioso che riaccende la speranza

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: sono giorni che si vocifera di una probabile crisi di coppia. Nessuna dichiarazione ufficiale dei diretti interessati, solo tanti indizi. Emerge una novità

Due donne argentine, entrambe molto amate dal pubblico italiano ed entrambe al centro del gossip più acceso di fine anno 2021.

Se da un lato abbiamo Wanda Nara ha messo pubblicamente su piazza le controversie che hanno riguardato recentemente la sua crisi matrimoniale con il calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, sfogandosi violentemente sui social network, dall’altro Belen Rodriguez si è chiusa in un implacabile silenzio, alimentando indiscrezioni e mai certezze su una frattura con il compagno Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: aria di riappacificazione? La mano è tesa

La presentatrice e showgirl Belen Rodriguez, all’indomani della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, ha intrapreso una relazione con hairstylist Antonino Spinalbese e sono divenuti entrambi genitori della piccola Luna Marì nel luglio scorso.

Già da diverso tempo si vocifera che tra i due sia in corso un allontanamento, ipotesi supportata dalla scomparsa di entrambi dalle reciproche condivisioni sui social. Un cambiamento evidente di comportamento dato che prima manifestavano in maniera pubblica e con regolarità i loro sentimenti di amore e contentezza.

Nessuna foto, nessuna storia, nessun like. Cosa sia cambiato non è dato sapere poiché i protagonisti di questa vicenda non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. Solamente tante congetture che hanno alimentato la curiosità dei fan. Tuttavia, alcuni piccoli gesti rappresentano la spia che probabilmente tutto stia tornando alla normalità.

Il primo è è stato compiuto dalla sorella di Belen, la modella Cecilia Rodriguez, che ha lasciato recentemente un commento confidenziale in un post del (ex) cognato (“Ma quella camicia la conosco”).

Poi, finalmente, è proprio la presentatrice di “Tu si que vales” a tendere la mano in segno di riappacificazione, mettendo un timido like a una foto di Spinalbese.

Le ultime indiscrezioni avevano addirittura parlato di un presunto tradimento di lui con una donna che lavora nel mondo dello spettacolo. Tutto è avvolto nell’incertezza ma si spera che sia stato semplicemente un fuoco di paglia.