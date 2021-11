Belen Rodriguez in bianco e nero: spacchi vertiginosi ed una posizione molto intrigante. Commenti a pioggia per lei

Che stia tornando il sereno tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Ancora una volta i social mandano dei segnali sul loro rapporto. I due, in crisi da diverse settimane, tengono i fan in agitazione. Ma è bastato qualche like e dei cuoricini per riaccendere le speranze. Forse la tempesta sta passando e sta tornando il sole.

È stata proprio Belen, infatti, a mettere il like ad una foto nostalgica di Antonino che ripensa all’estate e subito si è parlato di un riavvicinamento dei genitori della piccola Luna Marì. A questo è seguito anche il commento di Cecilia sotto un altro post nel quale il cognato indossa la sua stessa camicia. Così le possibilità di una pace fatta aumentano ed i fan della coppia gioiscono.

Belen Rodriguez bellissima o volgare? Instagram si divide

