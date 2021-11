Adriana Volpe continua ad essere una delle opinioniste più amate della storia del Grande Fratello Vip: l’ultimo scatto ha fatto record di likes su Instagram

Adriana Volpe è sicuramente una grande protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. No, questa volta non è nella casa, questa volta ricopre il ruolo di opinionista dopo la sua partecipazione alla quarta edizione, dove con la sua intelligenza e il suo carisma aveva conquistato tutti. Purtroppo, a causa di problemi familiari, fu costretta a mettere un punto in anticipo alla fine di questa sua esperienza ma piuttosto che riprovare ad entrare, ad oggi ricopre la poltrona più ambita del programma.

Adriana Volpe in total black per il Grande Fratello Vip: “Stasera sono molto rock”

Ogni settimana sceglie con cura e amore gli outfit per la puntata, ha spiazzato tutti con abiti da sera meravigliosi, ma questa volta più di ogni altra volta ha conquistato tutti. Infatti Adriana ha scelto un abito scuro, una gonna voluminosa con un giacchino nero di pelle. “Questa sera mi sento molto rock, e voi?”.

Adriana nelle ultime puntate è stata assolutamente la protagonista per la sua faida con Alex Belli, terminata proprio lunedì quando l’opinionista ha scoperto un nuovo lato dell’attore che l’ha particolarmente colpita e commossa. Nonostante ciò sui social è molto amata, soprattutto perché ha questa abitudine di farsi da portavoce del pubblico da casa che non ha modo di esprimere la propria opinione se non attraverso il voto dopo le nomination.

Lo scatto ha raggiunto migliaia di likes, e tanti in bocca al lupo per la diretta imminente. Poi un invito e una richiesta: “Tutto molto bello, ma adesso ti rivogliamo dentro la casa!”.