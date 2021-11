Grande preoccupazione per le news sulla situazione di Charlene di Monaco, Alberto interviene sulla durata del ricovero e sulla spesa da affrontare.

I sentimenti contrastanti e di tristezza emersi a proposito dell’assenza in occasione della Festa Nazionale del Principato, tenutasi soltanto pochi giorni fa, erano già stati avvertiti dalla popolazione. Adesso però, l’emergere improvviso di alcune novità sulla vertiginosa situazione della principessa Charlene di Monaco, potrebbero rischiare di aumentare la tensione già palpabile.

Uno dei momenti più emozionanti è stato senza dubbio avvertito quando i figli di Charlene, Jacques e Gabriella, affacciatisi nel pomeriggio, al fianco di Charlotte Casiraghi, si sono protesi a salutare i presenti all’evento. E mostrando, vista la lontananza della principessa, alcuni cartelloni con su scritto “ci manchi mamma“.

Charlene di Monaco la spesa per le cure era inattesa, le parole strazianti di Alberto

Stando alle più recenti dichiarazioni pubbliche Charlene è attualmente “seguita da più medici di diverse specialità“, che sappiano rispondere a qualsiasi emergenza. La principessa, è stato proferito con estrema riservatezza , “resterà in clinica per almeno 30 giorni“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Adriano Celentano, la separazione da Claudia Mori: il tradimento che ha distrutto tutto

Questi provvedimenti sono stati adottati con la finalità di “proteggere il comfort e la privacy necessari per la sua guarigione“. Dunque, per tal ragione, “il luogo in cui si trova la principessa” pare sia per ora destinato a rimanere “strettamente confidenziale“. Pare inoltre che, attenendosi all’evolvisi delle dinamiche ospedaliere prese in carico da parte del principato, l’ammontare mensile riguardanti le cure necessarie a Charlene si possa orientare intorno ai 300mila euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Una stella luminosa”. Michelle Hunziker, il VIDEO natalizio diventa virale

“Charlene sta meglio“. Rassicura inizialmente il principe Alberto che non ha mai smesso di mostrare il suo sostegno a Charlene. Eppure, nel frattempo, sente al contempo la necessità di chiarire più approfonditamente la situazione. Charlene ha difatti”ancora bisogno di riposo e pace“. Per questo motivo attualmente la scelta di non rimanere all’interno del Principato pare sia stata la più giusta. Una scelta mirata al mantenimento del suo benessere mentale e fisico. Fortunatamente, ammette più tardi il principe, “potremo visitarla molto presto“.

E questo, seppur momentaneamente ed in parte, sembrerebbe riuscire a rassicurare suoi sudditi. “Non posso dirvi di più per discrezione“. Concluderà Alberto nell’ultima intervista concessa alla stampa.