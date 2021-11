Charlene di Monaco, la principessa sempre più lontana da Alberto. Per lei un’amicizia speciale e poi lo scoop. Sarebbe..

La situazione di Charlene di Monaco continua a catturare l’attenzione non solo di chi si interessa dei Reali, ma anche il gossip. Sullo stato di salute della principessa, moglie di Alberto, e non solo le indiscrezioni si diffondono a macchia d’olio.

Come sta davvero Charlene e perché è scappata di nuovo da corte, a pochi giorni dal suo ritorno dopo un’assenza per una permanenza solitaria in Sud Africa? La principessa triste è rimasta molti mesi lontana dal marito e dai due gemelli, Gabriella e Giacomo, avuti nel dicembre 2014.

Il principe Alberto spiega che sua moglie non sta bene e attualmente si trova in una clinica in Svizzera, ma per i ben informati i motivi che terrebbero Charlene lontano da corte sarebbero ben altri.

Charlene di Monaco, due bombe su di lei

Charlene di Monaco in Svizzera in una clinica specializzata in dipendenze. Una scelta fatta autonomamente perché non dormiva e non mangiava bene: “Ha perso molto peso, il ché l’ha resa vulnerabile ad altri potenziali disturbi”.

Queste le dichiarazioni ufficiali del principe Alberto alla stampa. Proprio lui che continua a sottolineare che l’allontanamento della moglie dipenda da problemi di salute e non per il loro rapporto.

Secondo le ultime indiscrezioni però, Charlene avrebbe un’amicizia molto intima e importante. Si tratta dell’ex di Naomi Campbell, il miliardario russo Vladislav Doronin. Secondo i giornali inglesi il russo avrebbe sostenuto Charlene nei mesi difficili in “mezzo ai suoi problemi matrimoniali”, dicono Oltremanica.

Quello che è certo è che i due si conoscono da lungo tempo tanto che Vladislav e Naomi parteciparono al matrimonio di Charlene e Alberto e diverse volte furono visti nel principato. La bomba del gossip insinua però che tra di loro ci sarebbe molto di più di un’amicizia e che la fuga della principessa non sarebbe legata solo ai problemi di salute.

Ma non ci si ferma qui. Secondo altre fonti la moglie di Alberto sarebbe addirittura incinta. Lo sostiene il giornale tedesco Freizeit-Monat. Non si fanno riferimenti ma il dubbio nasce spontaneo: che le due indiscrezioni siano legate tra di loro?