“Che dive”. Francesca Cipriani, bellezze da Hollywood: i social in tilt FOTO

Francesca Cipriani diventa ogni giorno che passa sempre più esplosiva: all’interno della casa del Grande Fratello Vip sta conquistando migliaia di persone

Francesca Cipriani è una delle concorrenti più amate di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. La sua carriera è cominciata oramai un po’ di anni fa, l’abbiamo conosciuta con La Pupa e Il Secchione, ma poi la sua carriera ha preso il volo tra vari salottini televisivi e altri programmi. È anche nota a tutti per il suo seno prosperoso, ma proprio nella casa più spiata d’Italia ha avuto modo di raccontare che da ragazzina aveva una malformazione e che con diversi interventi è riuscita a trasformare la sua debolezza in un punto di forza.

Francesca Cipriani con Patrizia Pellegrino e Maria Monsé: record di likes

Ad oggi Francesca è felice come mai prima d’ora, fuori ha un fidanzato che la ama e che la aspetta – e che, proprio durante la puntata di lunedì, le ha chiesto di sposarla -, e nella casa ha tantissime amiche che le vogliono bene. In occasione del prolungamento, ci sono stati due ingressi con cui Francesca sta andando molto d’accordo: Patrizia Pellegrino e Maria Monsé.

Il suo staff ha pubblicato uno scatto proprio di Francesca insieme alle due donne, a braccetto mentre passeggiano per casa in abiti eleganti, in occasione del Ringraziamento che hanno festeggiato la scorsa notte dopo cinque ore che hanno trascorso a cucinare tutti insieme. Una serata incredibile che sicuramente ricorderanno per tutta la loro vita.

Lo scatto delle tre donne ha riscosso un incredibile successo e i commenti non si sprecano: “Mai vista tutta questa bellezza in una sola foto, mi sento sopraffatto!”.