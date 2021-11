La classifica FIMI di questa settimana vede un artista italiano dominare nettamente le vendite degli album e dei singoli, dove occupa l’intera Top 10

Come ogni settimana i dati raccolti da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ci permettono di dare uno sguardo all’andamento delle vendite degli album e dei brani degli ultimi sette giorni. Un artista in particolare è riuscito a battere la concorrenza in modo piuttosto netto, dominando persino l’intera Top 10 dei singoli. Scopriamo chi è riuscito in questa impresa ed è stato in grado di superare di gran lunga i numeri della star internazionale Adele.

Nessuno riesce a contrastarlo: Marracash domina la classifica FIMI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marracash (@kingmarracash)

L’annuncio a sorpresa dell’uscita del nuovo attesissimo album di Marracash, forse il suo progetto più maturo, poi la pubblicazione che non ha lasciato scampo alla concorrenza. “Noi, Loro, Gli Altri” -questo il titolo del disco- è riuscito in soli sette giorni a conquistarsi la vetta della classifica FIMI, ma non solo.

C’è lui al primo posto tra gli album più venduti, riuscendo nell’impresa di surclassare il ritorno della star internazionale Adele. La cantante con “30” si posiziona “solo” al secondo posto, mentre scende al terzo Vasco Rossi con “Siamo qui“, dopo aver debuttato in prima posizione la scorsa settimana.

“Oh mio Dio, l’ho fatto ancora“, scrive il rapper condividendo la notizia del suo debutto al primo posto. Ringrazia poi i fedeli fan e il pubblico per il supporto e il riscontro dimostrato nei confronti del suo ultimo progetto. Ma non è finita qui, Marracash domina completamente la classifica dei singoli più venduti, occupando le prime dodici posizioni con le tracce del suo album. Al primo posto il brano “Love“, realizzato insieme a Guè, al secondo “Crazy in love” e al terzo “Io“.

Discorso differente per i vinili più venduti che vedono un podio completamente diverso. In prima posizione troviamo Zucchero con “Discover“, al secondo ancora Adele con “30“, mentre entra al terzo posto l’album di Bruce Springsteen & The E Street band, “The legendary 1979 no nukes concerts“.

La classifica FIMI regala costantemente sorprese, dando prova di come i numeri possano cambiare in soli sette giorni. Riuscirà Marracash a mantenere il suo dominio per una seconda settimana? Sarà interessante scoprire chi la spunterà nelle vendite tra il rapper e Fedez, che ha pubblicato proprio ieri il suo nuovo album “Disumano“.