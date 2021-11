Eleonora Daniele ha lasciato il pubblico senza parole, l’ammissione di povertà ha fatto calare il gelo in studio.

La bravissima Eleonora Daniele è una giornalista molto amata dal pubblico italiano. Negli anni la sua professionalità è stata molto apprezzata ed è riuscita a ricavarsi un posticino speciale nel cuore di tutti.

Con grande professionalità conduce su Rai 1 “Storie Italiane”, un appuntamento fisso che tratta argomenti diversi di attualità. Negli anni, la conduttrice, ha saputo coinvolgere diverse persone famose che hanno lasciato un segno importante in base alle loro opinioni.

La dichiarazione ha fatto calare il gelo in studio, nessuno l’avrebbe mai detto

Oggi vi riproponiamo una storia che ha fatto scalpore, la protagonista è Dalila Di Lazzaro, un ex volto noto della moda e del cinema. La conduttrice ha raccontato la sua storia, a tratti bella e soddisfacente a tratti triste e segnata da avvenimenti catastrofici.

Dalila ha iniziato molto presto a far parte del mondo dello spettacolo e della moda, a soli 16 anni ha iniziato a calcare le passerelle di tutto il mondo. La scelta è stata anche indotta dal fatto che la modella doveva crescere suo figlio Christian, nato alcuni anni prima. Dopo qualche anno ha debuttato come attrice in Oh, Serafina! Riscuotendo un discreto successo.

Purtroppo però tutto è finito nel 1991, il figlio Christian è venuto a mancare a causa di un brutto incidente e la sua vita è finita nel baratro. Con il figlio era presente anche lei, miracolosamente si è salvata ma ha riportato non pochi problemi al fisico ed alla schiena.

L’ex modella ha confessato di aver speso un milione di euro per curare i gravi problemi problemi di salute e questo l’ha portata in bancarotta. Eleonora ha cercato di fare forza alla donna, in lacrime e distrutta dal dolore.

Come sempre la sua sensibilità è stata apprezzata dal pubblico che la segue e la sostiene giorno dopo giorno.