Elisa Isoardi bella e super sexy su Instagram: la conduttrice è un capolavoro ed i fan impazziscono per lei. Like e commenti a ruota libera

Elisa Isoardi sarebbe pronta a tornare in tv. Dopo la sua ospitata a “Domenica In” di Mara Venier in cui ha parlato di una “pausa forzata dalla tv” senza resistere alla commozione, sulla conduttrice ed il suo ritorno in tv impazzano le indiscrezioni.

C’è chi sostiene che potrebbe sostituire Monica Setta a “Mattino in famiglia” e chi, anticipa, che potrebbe arrivare direttamente nella domenica di Rai 1. Per lei, infatti, si starebbe pensando ad uno spazio nella trasmissione di Mara Venier.

La Isoardi dovrebbe condurre la seconda parte per poi dare la linea a Francesca Fialdini. Ci sarà qualcosa si vero? Staremo a vedere!

Elisa Isoardi, il top si sposta ed i fan gioiscono: le FOTO

