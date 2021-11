La splendida moglie del calciatore Danilo D’Ambrosio ha pubblicato un nuovo IG post: questa volta si tratta di otto foto senza precedenti!

La bellissima influencer italiana ha pubblicato un post, con otto foto scattate insieme al suo grande amore: il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio.

Il post è stato condiviso in occasione di una ricorrenza speciale: il loro anniversario.

Nonostante si siano sposati nel 2016, infatti, la loro relazione iniziò quindici anni fa.

Moltissimi personaggi famosi del mondo dello spettacolo hanno commentato il post: si tratta, ad esempio, del critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico, DJ e presentatore televisivo Rudy Zerbi (che ha scritto: “Siete meravigliosi!”); della bellissima moglie di Mariano Di Vaio Eleonora Brunacci (che ha inviato loro un’emoticon raffigurante una faccina con gli occhi a cuoricino e tanti cuori rossi) oppure della favolosa modella Ema Kovac (che ha commentato il post scrivendo: “Belli!”).

Enza De Cristofaro, la FOTO è tutta da ammirare: bellezza estrema e tanto eros.

Nella didascalia la magnifica trentatreenne ha scritto: “Did you say 15 years?” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Hai detto 15 anni?”).

Nella prima foto del post, Enza De Cristofaro viene immortalata con la mano nella mano di suo marito, il sorriso sulle labbra e la gamba piegata: guardarli è una gioia immensa per gli occhi.

Il famoso giocatore di calcio, invece, viene fotografato mentre abbraccia la moglie, avvicina il volto al suo e ride di cuore: entrambi posano in costume… i loro fisici sembrano essere stati scolpiti nel marmo!

Il post esplode di mi piace e commenti, tra i quali si legge: “Dietro a un grand’uomo c’è sempre una grande donna”; “Siete in assoluto una delle più belle coppie che io abbia mai visto!”; “Il ritratto dell’amore”; oppure “Siete stupendi, forza Inter!”.