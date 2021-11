Federica Panicucci. I due “sì ” più importanti della sua vita: tutto cambia per l’amata presentatrice

Federica Panicucci. La celebre presentatrice televisiva sta vivendo un periodo di grande fermento sia in ambito personale che lavorativo. Grandi cambiamenti in previsione

Periodo di grande stravolgimento sia in ambito personale che lavorativo per la celebre presentatrice televisiva Federica Panicucci. Dal 2016 è impegnata in una relazione con l’imprenditore milanese Marco Bacini. I due appaiono spesso uniti e innamoratissimi in suggestive foto rilasciate sui social network.

A quanto pare il 2022 sarà l’anno delle loro nozze. “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi” – ha dichiarato il volto di Mediaset sognando il giorno tanto atteso. Federica Panicucci è già stata sposata con il dj Mario Fargetta, padre dei suoi due figli, Sofia e Mattia.

Federica Panicucci: impegnata presto in un grande impegno televisivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Prima del sì al suo Marco, Federica Panicucci ha rinnovato la promessa all’azienda per cui lavora da decenni e che considera ormai famiglia: Mediaset. La presentatrice ha, infatti, reso noto di aver rinnovato il suo contratto, felice di mantenere il suo posto in un luogo che l’accoglie ormai da ben 35 anni e che l’ha vista crescere sia dal punto di vista umano che da quello professionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Adriana Volpe: “E’ un vizio, non posso smettere”. Sensuale e maliziosa si concede così… FOTO

Federica Panicucci è al timone insieme a Francesco Vecchi del programma televisivo “Mattino Cinque” che viene trasmesso in diretta da Cologno Monzese dalle ore 8:40 alle 10:50.

Alcuni rumors avevano fatto presagire che la conduttrice avrebbe presto lasciato il ruolo che ricopre ormai dal lontano 2009. In realtà, si tratta solo di un abbandono temporaneo. La Panicucci è stata arruolata dai vertici Mediaset per presentare su Canale 5 un programma natalizio. “Vivo come un privilegio il potere di entrare nelle case degli italiani la sera della Vigilia e, in replica, il pomeriggio del 25. E poi mi permette di incontrare il Santo Padre in udienza privata per la terza volta e ognuna di queste occasioni è per me una tempesta emotiva” – ha dichiarato con orgoglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Adriano Celentano, la separazione da Claudia Mori: il tradimento che ha distrutto tutto

Sarà, inoltre, regina della notte di Capodanno. In diretta da Bari, terrà le redini di uno show carico di ospiti, musica e intrattenimento. Ad affiancarla un’istituzione pugliese, il cantante Al Bano. Prenderanno metaforicamente per mano gli italiani, conducendoli verso un nuovo anno che si spera sia più sereno e gioioso degli ultimi che ci hanno preceduti.

Concluso il periodo festivo, Federica Panicucci tornerà alla guida di “Mattino Cinque” insieme al collega Francesco Vecchi.