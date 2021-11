Federica Pellegrini, confessioni private sul suo amore: Il VIDEO che ha fatto il giro del web

Federica Pellegrini, le confessioni private sull’amore con Matteo Giunta. Gli insospettabili retroscena sulla loro relazione fino ad ora mai svelati: incredibile

Ineguagliabile professionista dagli innumerevoli record, collezionati fin dall’età di 16 anni, Federica Pellegrini è un esempio di atletismo per tutto lo sport. Soprannominata “La Divina” coerentemente con gli straordinari risultati raggiunti nella sua sfavillante carriera, grazie alla determinazione ed umiltà dimostrate, è entrata nel cuore dei fan.

Nonostante il percorso della nuotatrice sia terminato appena successivamente alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il suo nome è destinato a restare indelebile a livello mondiale. Il dolore del congedo alla passione che da sempre ha fervidamente animato la sua vita, ha lasciato spazio al più positivo dei sentimenti: l’amore.

La fine delaa sua carriera coincide infatti con l’ufficializzazione del rapporto sentimentale che la lega al suo allenatore Matteo Giunta, con il quale ha deciso di tenere separata la vita privata da quella sportiva. Ora possono finalmente vivere pienamente la loro relazione, sulla quale svelano alcuni retroscena insospettabili mai dichiarati prima: il tumulto su Instagram.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: finalmente i dettagli

Un granitico simbolo dello sport, ma anche un apprezzatissimo personaggio televisivo, Federica Pellegrini ha regalato al pubblico l’opportunità di conoscerla a livello umano. Le indiscutibili qualità personali della nuotatrice, come la semplicità e la frizzante simpatia, sono state premiate nel ruolo di giudice al talent show “Italia’s Got Talent“.

Anche per queste ragioni, che si aggiungono alla brillante carriera sportiva, la curiosità dei fan si rivolge anche alla vita privata della “Divina”. Già in passato aveva occupato i titoli del gossip, nel corso della relazione con il nuotatore Filippo Magnini, terminata dopo sei anni di legame. Forse proprio questa la causa dell’estrema riservatezza sul rapporto con l’allenatore Matteo Giunta, confessato solo in seguito all’ufficializzazione del ritiro.

“Un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale”, sono queste le parole d’affetto con il quale Federica Pellegrini ha descritto la sua dolce metà, con cui svela finalmente alcuni inattesi dettagli. Sul profilo Instagram della nuotatrice appare una simpatica intervista, al quale si sottopone la coppia, rispondendo a domande sulla loro vita privata, con un piccolo diversivo: una benda sugli occhi.

I due non possono sapere cosa risponderà l’altro, e così rivelano alcuni particolari della loro relazione, a partire da com’è iniziata: “Chi si è interessato per primo? Chi ha fatto il primo passo?“. Entrambi concordano sia merito di Federica Pellegrini, mentre quello del primo bacio spetta a Matteo Giunta.

Seguono altri quesiti, come: “Chi è il più sensibile? Il più forte? Il più testardo?“, ed il responso premia molto di più l’allenatore rispetto alla nuotatrice. Così la Divina commenta l’esilarante esperimento, per le risate dei fan: “Ho anche dei pregi, vero?“.