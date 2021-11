Una vicenda incredibile vede protagonista il cantautore Gigi D’Alessio: dopo la presa di coscienza del tradimento i guai non sembreranno avere fine.

L’aspra questione sentimentale, sollevata inavvertitamente dal cantautore partenopeo Gigi D’Alessio nelle ultime ore, non è stata semplice da placare. E soprattutto non ha lasciato impreparati i suoi fan più fedeli. A poche ore di distanza dall’attesa messa in onda del primo appuntamento con la trasmissione di “The Voice Senior“, che lo vede come sua presenza fissa dalla precedente annualità, il “video del tradimento” non ha altrettanto faticato a posarsi sulla bocca di tutti.

La dinamica dei fatti, che ha in un primo momento preso alla sprovvista i diretti interessati, è divenuta ben presto un reale argomento da trattare giuridicamente.

Gigi D’Alessio nella bufera? I guai per il tradimento non finiscono

Sotto accusa il videoclip del brano musicale dal titolo di “Oi nenna né“. Le riprese, realizzate dalla Sony in una zona di Napoli alquanto frequentata ed amata dallo stesso cantautore, avrebbero violato la privacy di una coppia. Dal momento, soprattutto, che le immagini in questione avrebbero involontariamente riportato un tradimento in diretta, presto venuto allo scoperto grazie alla riproduzione stessa del videoclip. E non senza arrecare sostanziali problematiche alla multinazionale.

Vittima della “scoperta” in questione è una donna che si trovava al momento delle riprese in compagnia del suo partner extraconiugale. E per tal ragione la signora ha deciso di attuare una richiesta danni alla società. La dinamica ha fin da subito suscitato enorme curiosità sui vari media di riferimento. Sino a farsi sempre più seria e a giungere infine in tribunale.

Nonostante la Sony ha affermato che ci fosse un tacito consenso da parte della malcapitata, visto che pare abbia “soffermato lo sguardo sullo strumento di ripresa“. D’altro canto, secondo il parere della corte, tali affermazioni non potrebbero al contempo essere abbastanza per garantire una piena difesa della società.

Per tanto pare che debba rispondere delle sue responsabilità, non negando dunque un risarcimento alla protagonista dell’esilarante aneddoto.