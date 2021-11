Juventus-Atalanta, le pagelle e il tabellino del big match di campionato andato in scena allo Stadium.

La Juventus, dopo la batosta in Champions League contro il Chelsea (4-0 in favore dei Blues), torna in campo per sfidare l’Atalanta. Anche la Dea, nella massima competizione europea, non sta brillando: dopo il pirotecnico 3 a 3 con lo Young Boys, i nerazzurri devono assolutamente vincere nell’ultimo turno per accedere agli ottavi.

Le due squadre stanno vivendo sicuramente una stagione al di sotto delle aspettative. La partita inizia con una lunga fase di studio tra le avversarie: il risultato si sblocca al 28esimo minuto. Zapata arriva a tu per tu con Szczesny e lo batte con un destro terrificante. I bianconeri provano a reagire ma non impensieriscono mai l’estremo difensore dell’Atalanta. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0 per gli ospiti.

Juventus-Atalanta le pagelle e il tabellino della partita

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 5.5; Cuadrado 6, Bonucci 5, de Ligt 5.5, Alex Sandro 5.5; Chiesa 6 (46′ Bernardeschi), McKennie 6(64′ Kean), Locatelli 5.5, Rabiot 5; Dybala 5.5, Morata 5. All.: Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6, Demiral 6, Djmsiti 6.5; Maehle 6, de Roon 6, Freuler 6, Zappacosta 5.5; Pessina 6; Zapata 7, Malinovskyi 6. All.: Gasperini.

AMMONITI: Freuler, Zappacosta, Malinovskyi, Cuadrado, Rabiot

La Juventus, nel turno infrasettimanale, affronterà la Salernitana mentre l’Atalanta ospiterà il Venezia.