Laura Pausini ha lasciato tutti senza parole, i suoi milioni di fan non hanno trattenuto le lacrime. E’ successo davvero, ed ora che si fa?

Laura Pausini è una delle cantanti più apprezzate in Italia e nel mondo, la sua carriera inizia nel lontano 1993, quando esordisce con La Solitudine e scala le classifiche nazionali ed internazionali. Negli anni ha vissuto successo dopo successo con molta grinta, entusiasmo e voglia di imparare.

Sempre dolce, semplice e affabile, la carta vincente della cantante è il fatto che appaia sempre come la ragazza della porta accanto ed il viso acqua e sapone ne è una dimostrazione.

La sua semplicità abbinata alla sua straordinaria bravura hanno fatto di lei un vero mito che negli anni ha saputo dare tante, tantissime emozioni.

Nessuno l’avrebbe mai detto, la Pausini non ha dormito per mesi

Spulciando sul web ci siamo imbattuti in un post della cantante che fece commuovere i fan. Laura su Instagram è seguita da milioni di follower, tutti hanno grande stima per la sua professione, per la sua persona e per la sua professionalità. Ogni giorno i suoi amici virtuali la supportano nelle sfide della vita e lavorative, quando Laura manifestò il bisogno di fermarsi in moltissimi si sono preoccupati per le sue condizioni di salute.

La vita della Pausini è sempre stata piena zeppa di cose da fare, di progetti da realizzare e portare avanti. Capita a volte che mentalmente non ce la si fa e si vede mettere un punto per ricominciare. Si deve trovare del tempo per se stessi, per guardare indietro e poter guardare avanti, felici di quello che si è realizzato in così tanto tempo. Questo è quello che ha fatto la Pausini, si è data del tempo ed ha chiesto del tempo ai suoi fan.

La cantante, presa da mille cose, ha passato momenti veramente difficili. Non ha dormito per mesi a causa del forte stress.

Dopo il meritato riposo, Laura è ritornata più forte ed in forma di prima ed è pronta a far vedere al mondo di che pasta è fatta.