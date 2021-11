Monica Bertini ha condiviso un post fantastico sui social network: la giornalista ha allegato al messaggio anche una fotografia da capogiro!

Instagram è un mondo meraviglioso: sul noto servizio di rete sociale, diverse modelle, cantanti, attrici, showgirl ed influencer postano fotografie spettacolari scioccando di volta in volta gli utenti. C’è in particolare una giornalista che sta facendo concorrenza a Diletta Leotta: si tratta di Monica Bertini, volto di Mediaset e di ‘Pressing’, programma di approfondimento della giornata di campionato che va in onda sulle maggiori reti dell’azienda.

La nativa di Parma ha conquistato anche le prime pagine per la sua storia d’amore con Giovanni La Camera, centrocampista con un lungo passato tra serie C e serie B. Il matrimonio tra i due è però naufragato. Monica, intanto, continua a far sognare tutti i suoi fans con scatti da applausi: questa sera, la foto pubblicata è un qualcosa di assurdo.

Monica Bertini, la giacca si apre: scollatura da sogno, mostruosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Monica ha mandato in estasi i suoi followers pubblicando un nuovo scatto da arresto cardiocircolatorio. La giornalista indossa una giacca completamente aperta, con una magliettina super scollata. Il suo décolleté, come al solito, stende gli ammiratori e lascia tutti con il fiato sospeso.

La giornalista ha riportato un messaggio in didascalia in cui ha parlato della violenza sulle donne. Le sue parole sono fantastiche e gli utenti stanno infatti condividendo ogni singola parola del discorso. “C’è sempre bisogno di tenere accesi i riflettori sul tema della violenza contro le donne e, per questo, anche io scendo in campo con la grande squadra di Serie A che è pronta a combattere ogni forma di sopruso verso l’universo femminile e dare un cartellino rosso alla violenza sulle donne”, ha scritto.

Anche le squadre stanno prendendo alcune iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne: non a caso i calciatori hanno il celebre segno di colore rosso sui loro visi.