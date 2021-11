Nicolò Zenga e Marina Crialesi hanno coronato il loro sogno: il matrimonio, assenti alla cerimonia tutti i familiari, il motivo

Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono sposati e la notizia del loro matrimonio ha fatto molto scalpore, non tanto per le nozze ma per il fatto che all’evento non erano presenti i familiari degli sposi.

Infatti, né Andrea e Walter Zenga, né Adua Del Vesco e la mamma dell’ex gieffino, né la famiglia della sposa hanno partecipato alla cerimonia. Un fatto curioso che non è passato di certo inosservato.

Nicolò Zenga e Marina Crialesi sposi: le parole di papà Walter – FOTO

In questi giorni sono tante le fake news che si sono aggirate attorno al matrimonio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi. Ma l’ex portiere Walter Zenga ha deciso di rompere il silenzio attraverso un lungo post su Instagram dove ha pubblicato una foto dei due sposi novelli.

“Non amo rispondere sui social e nemmeno smentire notizie non vere … ultimamente avrei dovuto passare più tempo per prendermi cura di chi presume di sapere e di chi presume di giudicare, commentare e fare titoli per due like in più”. Inizia così il messaggio.

Poi continua: “Nicolò e Marina vi auguro ogni bene e noi sappiamo… agli altri lasciamo il gusto di parlare e di dire cose senza senso .. ci vediamo presto a Milano tutti insieme e lo dico per un “ amico “ scanso equivoci e ritrovarmi ancora con qualche notizia falsa e priva di fondamento”.

L’ex portiere ha poi risposto ad un utente spiegando che nessuno delle famiglie, sia dello sposo che della sposa, era presente al matrimonio. Una scelta derivata da motivi validi di cui non è dato sapere ulteriori dettagli. A quanto pare non è avvenuta nessuna lite o incomprensione.