Le feste natalizie si avvicinano e anche l’esigenza di assaporare piatti invernali confortanti per combattere il freddo

Torta con le ghiande (foto credit Magazine Marketuscany)In questo periodo dell’anno sentiamo tutti il bisogno di mangiare cibi confortanti e invernali che ci facciano sentire lo spirito natalizio e ci riscaldino il cuore. Specialmente quest’anno, che è un anno ancora caratterizzato dalla pandemia. Occorrono ricette golose e calde per portare gioia e serenità nelle case. Allora scopriamo qualche ricetta squisita.

Ricette calde e deliziose per l’inverno

Occorrono idee per piatti deliziosi e caldi per l’inverno. Scopriamo subito quali ricette potremmo preparare a casa. La sbriciolata di fragole calde è squisita e confortante, si può servire con una crema delicata. Anche la sbriciolata di mele è incredibilmente buona e perfetta per l’inverno.

Non può mancare mai una buona torta morbida al cioccolato, durante l’inverno il cioccolato è un must have. È in grado di dare conforto e piacere in ogni occasione. Passiamo ora a ricette più stravaganti come la crema di riso, un dolce molto diffuso nel mondo, delicato e dal gusto delizioso. Anche la torta alla melassa può essere un ottima idea, è facile da preparare perché ha bisogno di solo 6 ingredienti.

Perfetto per chi vuole un risultato ottimo in poco tempo e senza troppa difficoltà. Il crème caramel è un dolce molto famoso, caldo e avvolgente. E poi il tortino al cioccolato, un dolce che non si può mai rifiutare, farebbe sciogliere il cuore a chiunque. Il brownie, appartiene alla tradizione americana ma è apprezzato in tutto il mondo, una vera tavoletta di gusto.

E per scaldare davvero, c’è anche la crema pasticciera calda, squisita e di grande conforto. Un’idea originale anche esteticamente è invece la mela cotta, piacevole e scenografica. Se volete osare invece, meglio provare qualcosa di più complicato, un frollino al caramello e cioccolato farà al caso vostro. La base di pasta frolla ricoperta poi di cioccolato e caramello.

Che bontà! I tradizionali biscotti allo zenzero sono poi ricorrenti a Natale, come farne a meno. Per chi segue diete, forse è meglio consigliare un piatto più salutare per scaldarsi. Un ottima zuppa di zucca è l’ideale, dolce, calda e sana. Per i più golosi invece uno stufato è la risposta giusta, oppure un tortino di salsiccia. Insomma i piatti caldi sono infiniti basta solo trovare il tempo di prepararli!