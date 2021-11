Cresce a dismisura la curiosità dei fan di Al Bano a proposito di una sterzata inattesa sulla sua vita privata, e non solo… Stavolta potrebbe essere quella decisiva.

Nativo di Cellino San Marco e riconosciuto simbolo della più evidente e sentita italianità, il cantautore e showman classe 1943, Al Bano, si dimostra pronto più che mai a dare un’incredibile svolta alla sua carriera.

“Nella mia vita c’è stato veramente tutto e di tutto“, ha dichiarato il detentore di ben otto dischi di platino. Amatissimo dal pubblico della penisola sin dai suoi esordi musicali e cinematografici nel lontano 1967. “Vittorie e sconfitte” ma anche “drammi e malattie“, che non ha mai voluto tenere nascosti. Continua così il suo preambolo l’artista. “Dalla prostata all’infarto”, prosegue senza timore, “passando per l’ischemia e l’edema alle corde vocali”. Ora però, la realizzazione di un inedito progetto televisivo, potrebbe confermare pienamente le sue da sempre energiche intenzioni.

“Stavolta potrebbe essere quella giusta” Al Bano lo show è ad un punto di non ritorno, aumenta la curiosità

“Non mi sono mai arreso“, tuona Al Bano. Si credeva fossero soltanto dei rumors. Ma stavolta si tratta dela realtà. La vita privata del cantautore è finalmente destinata ad essere mostrata al pubblico da un punto di vista diverso e più esterno. Rai Fiction, in collaborazione con “Publispei”, ha deciso di trasporre la storia del cantautore attraverso la realizzazione di una serie televisiva a lui interamente dedicata.

E’ ufficiale, dunque, e a confermalo sarà proprio il sottoscritto in una recente intervista rilasciata al noto settimanale “Oggi”. “Ci sarà una fiction in quattro puntate sulla mia vita“, annuncia con orgoglio Al Bano. Alle domande l’artista non può rispondere fornendo troppo dettagli ai suoi ascoltatori. Ma ha ugualmente rassicurato i suoi fan che il format sarà presto disponibile. “Che io sappia stanno iniziando a scrivere la sceneggiatura“.

“Il titolo?” Il cantante ammette di avere già un’idea a riguardo. Secondo il suo punto di vista, di voler mantenere un livello di alta oggettività nei confronti della serie tv, il progetto potrebbe anche acquisire man mano il nome di: “Al Bano – Una vita da romanzo“.

In seguito, di fronte all’iniziale sorpresa dei suoi ammiratori e delle sue ammiratrici, i fan dell’artista preferiranno esprimersi sul finale in maniera unanime: “questa volta potrebbe essere quella giusta“.