Romina Power ha commosso i fan condividendo un nostalgico ricordo su Instagram. Il retroscena tocca il cuore del pubblico nel profondo.

Dolore e nostalgia. Queste le sensazioni che si percepiscono nell’ultimo post condiviso da Romina Power sulla sua seguitissima pagina Instagram. Un post che ha toccato i suoi 227 mila follower, commossi per il retroscena passato svelato dalla cantante.

Amatissima dal pubblica, nel corso degli anni ha conquistato tutti con la sua voce e i suoi brani cantati al fianco di Al Bano, suo compagno nella vita personale e professionale. Dal loro rapporto sono nati i figli Yari, Cristel, Romina e Ylenia. Proprio in merito a quest’ultima è dedicato l’ultimo contenuto social della cantante che l’ha ricordata con affetto: la giovane è infatti scomparsa nel gennaio del 1994 e da quel momento i genitori non ne hanno avuto più traccia.

Nel tempo la famiglia non ha perso le speranze su come sia viva, soprattutto per la madre. Il padre invece di recente crede che si sia spenta.

Romina Power, nostalgia alle stelle: ricordo toccante

“C’era qualcosa che condividevamo solo noi #ylenia”, queste le triste parole condivise da Romina Power sotto all’ultimo post apparso sulla sua seguitissima pagina Instagram in accompagnamento di uno scatto nostalgico in cui la cantate è ritratta al fianco della figlia scomparsa ormai da metà degli anni Novanta.

Una tragedia che ha segnato per sempre la vita della cantante, creando in lei una cicatrice indelebile. Un dolore mai superato che porta con se la speranza su come Ylenia sia ancora viva.

Conosciuta per aver partecipato come valletta alla prima edizione de “La ruota della fortuna” era poi approdata nel mondo dello cinema, recitando in alcune pellicole. Dopo il trasferimento a New Orleans, l’ultima volta che venne avvistata era il 31 dicembre del ’93.

La ragazza aveva trascorso un anno in America, dove stava scrivendo un libro sui senza tetto. Era gennaio del 1994 quando svanì nel nulla e trascorsi 28 anni ancora oggi non si ha più avuto nessuna notizia su di lei, gettando la sua famiglia nel dramma, ignara di cosa le sia davvero accaduto.

Il post di Romina dedicato alla figlia scomparsa ha toccato i fan che sono accorsi a dare il loro supporto alla cantante con like e parole di conforto.