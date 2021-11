La bellezza di “Madre Natura” ha fatto ritorno come un’insegnante di stile e delicatezza, Sara Croce è una favola impossibile da dimenticare.

“Poco prima di registrare. Dietro le quinte…” Giornate intense quest’ultime per l’amatissima presenza ad “Avanti Un Altro”, Sara Croce. La modella ventitreenne, riconosciuta per la sua bellezza e la sua naturalezza fin dai suoi esordi nel mondo nello spettacolo, vanta ad oggi anche un forte ascendente su Instagram. Per via dei suoi preziosi consigli di beauty e, ancor più recentemente, di fitness.

Ad ogni modo quest’oggi la bellezza di “Madre Natura” ha colpito ancora. Se il motto della nuova collezione di beachwear del noto atelier made in Italy riporta la frase “sentiti libera di essere chiunque tu ti senta oggi“, allora perché non assecondarlo in ogni momento della propria vita? Sara perciò sembrerà cogliere al volo quest’occasione e spiegarne i dettagli.

” Che favola…” Sara Croce “Madre Natura” è tornata, il tailleur c’è ma non si vede

