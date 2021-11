Trucco gelido per stendere il fondotinta come un esperto di make-up

Le tendenze beauty in questo secolo vengono condivide sui social network, scopriamo la tendenza del fondotinta

Tramite i social si possono comunicare moltissime cose, tra cui anche il make-up che può essere veicolato sotto forma di video tutorial su varie piattaforme come TikTok, Generazione Z e Instagram. Sono infiniti i video dove vengono dati consigli su come truccarsi alla perfezione seguendo alcuni passi. Si scoprono ogni giorno nuovi modi di usare i prodotti, che siano un rossetto, mascara o il fondotinta.

Il trucco magico per avere un fondotinta perfetto

Proprio sui social network sta girando in questo periodo, questo trucco che promette di realizzare una stesura del fondotinta a prova di Make-up artist. Tutte le donne sanno che l’idratazione è fondamentale per il viso e anche per un buon make-up. Tanto è vero che prima di applicare qualsiasi cosa, andrebbe spalmata la crema idratante su tutto il viso.

Questo vale ancora di più in inverno, dove le temperature sono molto basse e la pelle si secca più facilmente. Al posto della crema idratante si possono usare anche vari prodotti che svolgono il ruolo di preparatori al trucco, i cosiddetti Primer.

Sono creme realizzate apposta per essere messe prima del make-up, idratano bene la pelle preparandola a ricevere il trattamento e alcuni agiscono anche come fissanti, permettendo al trucco di rimanere intatto più a lungo. Successivamente si può passare all’applicazione del fondotinta, che deve essere scelto in base a dei criteri specifici. Deve essere in grado di coprire le imperfezioni e rendere l’incarnato uniforme.

Il colore del fondotinta deve poi essere uguale al tono della pelle. Una volta fatto tutto questo possiamo passare al trucco di Tik Tok per applicare il fondotinta come professionisti. Si chiama il beauty hack e riguarda lo strumento che si utilizza per applicare il fondotinta, il beauty blender. Si tratta di un trend creato dalla TikToker canadese AKA Ghazal W, lei consiglia di congelare per un’ora la beauty blend (la spugnetta), dopo averla lavata sotto il rubinetto.

Nel video quindi si vede lei che tira fuori la spugnetta dal congelatore e applica il fondotinta sul viso, con lo strumento gelido. Il risultato è di un effetto levigato e uniforme su tutto il viso. Questo ormai è diventato già un trend e in molti sostengono che aiuti ad applicare il fondotinta meglio. Non resta che provare!