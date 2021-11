Wanda Nara. Il China-gate si arricchisce di particolari. Svelato il motivo che avrebbe impedito il tradimento di Icardi

Wanda Nara. L’influencer e procuratrice sportiva argentina è ancora sull’onda del gossip. In ballo la (presunta) infedeltà del marito, il calciatore Mauro Icardi. Emergono nuovi dettagli

La storia del presunto tradimento del calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi nei confronti della moglie Wanda Nara è diventata di dominio pubblico a causa delle esternazioni violente della donna sui social network.

La procuratrice sportiva e influencer argentina è, infatti, seguita da circa 10 milioni di follower su Instagram, sparsi in tutto il mondo. Da quanto lei stessa ha raccontato in un’intervista rilasciata a Susana Gimenez, avrebbe scoperto fortuitamente alcune foto e messaggi compromettenti sul cellulare del proprio consorte insieme alla modella China Suarez. Wanda Nara ha reagito immediatamente con rabbia, apostrofando “l’altra donna” con epiteti molto volgari e offensivi. Si è generato così un caso mediatico che si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi particolari.

Wanda Nara. Lo strano motivo che ha bloccato Mauro Icardi dal consumare effettivamente il tradimento

“Sono sempre al telefono e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la guerra” – ha detto Wanda Nara per spiegare il suo comportamento sui social network. A quanto pare, il tradimento effettivo non si sarebbe consumato.

Tuttavia, la relazione tra Mauro Icardi e China Suarez ha generato un reale incontro tra i due, confermato dalla moglie del calciatore. Queste le sue parole: “Mi ha detto che è stata una sciocchezza, che è stato l’errore della sua vita. Lui stesso mi ha detto che c’è stato un incontro e che non è stato niente ed è vero che non è successo niente”.

L’incontro di cui si parla è avvenuto a Parigi. Viene quindi spontaneo chiedersi cosa abbia trattenuto Mauro Icardi e la modella dal consumare un rapporto fisico.

Lo svela il giornalista Angel de Brito nel programma televisivo “Los Angeles de la Manana”. La rivelazione è assai curiosa: “Non riusciva a fare sesso perché in quella stanza c’erano degli odori che lo infastidivano. China non ha un cattivo odore ma gli metteva fretta”.

Dagli ultimi aggiornamenti e dai post condivisi sulle reciproche pagine ufficiali su Instagram, sembra che Wanda Nara abbia perdonato suo marito e, dopo un viaggio riappacificatore a Dubai, appaiono nuovamente in armonia. Che sia l’ultimo capitolo di questa vicenda controversa?