Il divorzio tra Allegri e la Juventus sembrerebbe essere ormai inevitabile. La società sta pensando di correre ai ripari.

La Juventus sembra essere il fantasma di quella che per anni ha primeggiato il campionato italiano con undici scudetti consecutivi.

La supremazia bianconera è stata messa a dura prova da due annate disastrose. Nella prima era stato accollato il declino della Vecchia Signora a un solo imputato: Andrea Pirlo troppo inesperto per guidare una squadra così titolata. Ma stavolta il ritorno di Massimiliano Allegri non è riuscito a risanare la situazione già critica della Juventus, anzi..

Questa stagione sembra essere, infatti, la peggiore degli ultimi decenni e il tecnico toscano non sa più come raddrizzarla.

L’annuncio inaspettato: via Allegri

Dopo le ultime sconfitte della Juventus: la più sonora in Champions contro il Chelsea e l’ultima in campionato contro l’Atalanta, l’unica soluzione per risollevare le sorti della Vecchia Signora potrebbe essere cambiare il suo timoniere.

A rivelare chi potrebbe essere il suo sostituto è stato Antonio Cassano alla ”Bobo Tv”.

L’ex attaccante di Roma e Real Madrid ha rivelato: “Come lo vedete Gallardo alla Juve? Se la Juve non arriva tra le prime quattro – sono le parole del giocatore ex Roma e Real Madrid tra le altre – è un bagno di sangue. Lo dico oggi: Gallardo andrà alla Juve l’anno prossimo”.

Insieme al tecnico del River Plate potrebbe arrivare anche Julian Alvarez tra i principali trascinatori della squadra argentina che ha vinto il campionato, allenato proprio da Marcelo Gallardo.

La punta classe 2000, in 18 partite, ha totalizzato 17 reti e 6 assist attirando l’attenzione dei principali club d’Europa, tra cui la Juventus che potrebbe ”scippare” al River Plate sia il suo allenatore sia il suo miglior realizzatore.

Non ci resta che attendere se la previsione di Antonio Cassano sia stata azzeccata e soprattutto se Massimiliano Allegri proseguirà sulla panchina bianconera fino a fine stagione o se verrà esonerato prima.