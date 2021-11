Ambra Angiolini. L’attrice ed ex Lolita di “Non è la Rai” ha chiuso recentemente una relazione importante. Il desiderio dei fan guarda, però, al passato

Coppie che si lasciano, coppie che si perdonano, coppie che non si sa bene cosa stiano facendo. Il gossip di fine anno sembra tutto incentrato su questo argomento.

Da un lato abbiamo l’influencer Wanda Nara e il calciatore Mauro Icardi in un’esplosione mediatica di rabbia tramutatasi poi in show con tanto di riappacificazione sui social e interventi televisivi. Dall’altro abbiamo Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che si sono trincerati in un insormontabile silenzio e che non fanno trapelare nulla su una loro probabile crisi. E, infine, la talentuosa e affascinante Ambra Angiolini che, suo malgrado, è stata recentemente trascinata in un vortice di pettegolezzi a causa della fine traumatica della sua relazione con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Proprio su di lei vogliamo soffermarci per esplicitare quello che, in fondo al cuore, è il desiderio di tutti i suoi fan.

Ambra Angiolini: l’amore che cambia forma ma non finisce