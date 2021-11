Ambra Angiolini dopo Allegri torna con Renga: l’annuncio più atteso

Dopo la rottura tra l’attrice e Massimiliano Allegri, l’annuncio tanto atteso: Ambra e Renga di nuovo insieme.

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno vissuto una bellissima e intensa storia d’amore. Sposati dal 2004 al 2015 hanno avuto due figli: Leonardo e Jolanda.

Il loro matrimonio ha fatto sognare milioni di persone, sembravano una di quelle coppie destinate a durare per sempre, una rarità nel mondo dello showbiz eppure i due si sono detti addio sorprendendo tutti come un fulmine a ciel sereno.

In un’intervista a ”Io donna”, l’attrice romana aveva dichiarato: “Io e Francesco ci siamo allontanati per salvare l’amore. Non volevamo che tutto morisse senza che ce ne accorgessimo.”

Dopo Francesco Renga, Ambra aveva ritrovato l’amore con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri con il quale è stata fidanzata per quattro anni.

Qualche mese fa, Ambra ha annunciato la separazione a causa di un tradimento da parte di lui e da lì il chiacchierato Tapiro d’oro da parte di ”Striscia la notizia”.

Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme

L’attrice romana e il cantante lombardo sono tornati insieme.

Non si tratta però, come tutti speravano, di un ricongiungimento sentimentale bensì artistica.

Infatti, i due ex celebri si sono riuniti per una raccolta fondi contro il coronavirus in favore della città del cantante, una delle più colpite dal Covid: SOSteniamo Brescia.

A proposito di tale iniziativa lo stesso Renga ha dichiarato: “Si è svegliata una splendida umanità e solidarietà, nuovo sentimento che unisce tutti. Questo è bello perché si era persa anche tra noi cantati. Ho risentito colleghi che non sentivo da anni”.

Dunque, Ambra e Francesca si sono finalmente ricongiunti e chissà se questa reunion lavorativa possa portarli a un riavvicinamento in cui i fans sperano. Non ci rest a che seguirli e attendere ulteriori aggiornamenti.