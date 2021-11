“Ti sposerei subito”, Bianca Atzei seduce con lo sguardo, piena di fuoco fa innamorare: labbra da baciare – FOTO

La cantante ieri ha pubblicato un doppio scatto al ristorante, primo piano incantevole di lei in total black decisamente ammaliante.

La giovane cantante classe 1987 è super attiva sui social e non passa momento in cui lei non comunichi con i suoi follower – 849mila al momento – cosa sta facendo o con cui si trova.

Lo ha fatto anche ieri sera quando a casa sua e del fidanzato Stefano Corti, inviato de “Le Iene” si è disputato un allegro Karaoke con tre amici molti intimi della coppia. Tra questi Vincenzo Civita, @rainmaker e Maria Vittoria Paolillo che si sono destreggiati molto bene tra alcuni dei classici più importanti del panorama musicale italiano.

Bianca Atzei invece li ha comodamente osservati dal divano con il pacchetto di patatine in mano, un sabato sera all’insegna del puro divertimento. E a pranzo invece la coppia dove si è recata? Vediamo l’ultimo post pubblicato dall’artista.

Bianca Atzei occhi da incanto e labbra super provocanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

“Ti sposerei subito…🥰 se tu non fossi già impegnata…😊”, “Sei sempre pazzesca😍”, “E vabbè😍❤️”, “Amore mio ❤️”, “Bellezza ne abbiamo? 😍”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Non faccio l’amore da un anno” il consiglio di Aurora Ramazzotti a una follower – VIDEO

Questi sono solo alcuni dei commenti che i fan di Bianca hanno scritto a margine dell’ultimo post Instagram che in poche ore ha ottenuto quasi 20mila like. Si tratta di un doppio scatto di lei seduta comodamente al tavolo di un ristorante (si intravvedono alcune persone alle sue spalle), alcuni selfie mentre con sguardo sognante saluta la sua Fanpage social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Amici 21” è amore tra i due allievi? L’ex: “Vi do uno scoop: mi ha lasciato per lui”

Indossa un lupetto nero con il collo alto e un orecchino con charme a croce che penzola dal suo lobo perfetto. Capelli in ordine e una faccia pulita coronata da un trucco semplice ma corposo.

Occhi scuri con eyeliner marcato che le allunga le sue già lunghe ciglia da cerbiatta e un tono di rossetto rosato estremamente sensuale. Labbra da baciare le sue che hanno mandato in iperventilazione (ancora una volta) moltissimi follower incastrati dalla sua bellezza.