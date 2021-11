“Domenica In”, la confessione clamorosa su Elisa Isoardi: “A letto era…”. La Venier è sconvolta

“Domenica In”, emerge una confessione clamorosa in merito alla bellissima Elisa Isoardi: “A letto era…”. Maria Venier ha trattenuto il fiato

Mara Venier ha dato il via ad un nuovo appuntamento di “Domenica In” ripercorrendo i momenti salienti della scorsa puntata di “Ballando con le stelle”, che ha visto l’eliminazione di Memo Remigi. Ospiti della diretta odierna, i concorrenti Alvise Rigo e Federico Lauri, il giurato Guillermo Mariotto, e la maestra di ballo Anastasia Kuzmina.

Da alcune settimane, inoltre, anche Elisa Isoardi è tra gli invitati del celebre programma di Rai 1. La conduttrice, legatissima a Mara Venier, ha avuto la possibilità di parlare del percorso che, proprio lo scorso anno, la vedeva gareggiare al fianco di Raimondo Todaro. Ad un certo punto, uno dei presenti in studio ha fatto una confessione che ha lasciato la Venier di stucco: la verità che non era mai emersa sulla Isoardi.

L’esperienza televisiva a “Ballando con le stelle” si è rivelata a dir poco complicata da affrontare per la splendida Elisa Isoardi. Dopo l’infortunio che l’aveva colpita, durante le prime puntate della scorsa edizione, l’ex concorrente aveva dovuto fare i conti con lo stato di salute di Raimondo Todaro, suo maestro. Il ballerino, infatti, era stato operato d’urgenza a seguito di un’appendicite acuta, che lo aveva allontanato dalla pista per alcune puntate.

La conduttrice, sprezzante del pericolo e sicura di sé, non aveva però rinunciato ad esibirsi da sola, riempiendo la pista con un sensualissimo freestyle. Guillermo Mariotto, che non ha mai nascosto i propri apprezzamenti nei confronti della Isoardi, quest’oggi si è lasciato andare ad una sconvolgente confessione, che ha ammutolito Mara Venier.

“Quando hai ballato su quel letto eri la migliore. Il più bel freestyle di tutte le edizioni“: queste le dichiarazioni dello stilista durante la puntata odierna di “Domenica In”. Elisa, imbarazzata e lusingata dal complimento, ha aggiunto un ulteriore, clamoroso dettaglio a proposito della propria esperienza in trasmissione: “Non mi sono mai riguardata, non è capitato“.

Mara Venier, dopo aver trasmesso alcuni spezzoni del percorso della sua ospite all’interno della gara di ballo, le ha rinnovato i propri complimenti: “Tu e Raimondo eravate fenomenali“.