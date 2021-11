Una strepitosa Elisabetta Gregoraci condivide con i fan su Instagram un momento in dolce compagnia: il divertimento è al primo posto

Occhi color cioccolato, capelli corvini, un sorriso splendente: quando si parla di bellezza mediterranea non può che primeggiare il nome di Elisabetta Gregoraci, nella sua massima espressione. Misure da capogiro, fisico slanciato e quella semplicità che nonostante la fama continua a caratterizzare la sua apprezzatissima personalità, rappresenta senza dubbio una delle showgirl più amate della televisione.

La sua carriera inizia inevitabilmente come modella per i più grandi marchi, come Dolce e Gabbana e Giorgio Armani, per poi raggiungere la notorietà nel mondo dello spettacolo. Esordisce come attrice al cinema nel ’99, per sperimentare in seguito diversi altri parti, con partecipazioni anche ad alcune famose fiction televisive.

Ma è come conduttrice che ottiene maggiore successo, con la sua inconfondibile simpatia ed eleganza, che sfoggia dal 2017 sul palco dell’importante evento musicale “Battiti Live“. Anche su Instagram vanta un grande seguito, con 1,9 milioni di followers pronti ad ammirarla in ogni veste. Nell’ultimo post su Instagram, con il quale riesce a regalare un momento di divertimento ai numerosi fan, appare nel suo ruolo più importante.

Elisabetta Gregoraci, una mamma strepitosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴇʟɪɢʀᴇɢ💫 (@elisabetta.gregoraci)

Era il 2008 l’anno in cui Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore convolavano a nozze, dopo lo scalpore suscitato in seguito all’ufficializzazione della loro relazione. Un matrimonio durato 9 anni, sfatando così le teorie dei malfidenti che nutrivano dubbi sul loro amore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> “Che bomba”: Antonella Mosetti esagera, il mini bikini leopardato non lascia nulla all’immaginazione. Da infarto – FOTO

Un valore, quello della famiglia, che la showgirl ha sempre messo al primo posto, soprattutto in seguito alla nascita del figlio Nathan Falco nel 2010, che riveste un ruolo prioritario nella sua vita. Proprio per l’armonia familiare ed il grande affetto che entrambi i genitori nutrono per lui, condividono ancora un rapporto d’amicizia positivo.

Ed è nelle vesti di una madre strepitosa che la conduttrice appare nel suo ultimo post, in compagnia dell’amato figlio. Si scambiano un sorriso ed un gesto di complicità, prima di lasciarsi andare al ballo scatenato sulle note di un brano hip hop. Risate e divertimento sono regole imprescindibili nella dolce dimora di Elisabetta Gregoraci, che con un solo sguardo esprime tutto il suo amore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Emma, non solo Stefano De Martino: un altro uomo l’ha tradita. Non c’è pace per la cantante

Una mamma davvero strepitosa e in grandissima forma fisica, la showgirl stupisce il web all’età di 41 anni. I fan commentano l’esilarante video, che conquista un’esplosione di like e complimenti.