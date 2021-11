Una fan si rivolge in diretta ad Aurora Ramazzotti per chiederle un consiglio sulla sua vita sessuale, la risposta sarà impressionante.

La spigliatissima influencer e conduttrice di origini svizzere, Aurora Ramazzotti, si è prodigata ancora una volta in sostegno della salute mentale e fisica di ogni donna. Con l’energia di un uragano, ed un’ironia da non sottovalutare in nessun caso, la carismatica nata sotto il segno del Sagittario è riuscita a risolvere degli enigmi apparentemente insormontabili.

“Rubrichetta?” domanderà perciò l’ex conduttrice di “X Factor” su Instagram, mostrandosi quest’oggi pronta a riportare in auge alcune delle sue vecchie abitudini. Aurora parla al telefono con un’amica, o forse finge di farlo, presentando il format “del sabato” tanto amato dai suoi follower. Insomma, nonostante l’assenza di quest’ultimo periodo su fatti di cuore che sfociano inevitabilmente in aneddoti a luci rosse, il gioco sarà destinato a riprendere a breve. E soprattutto: “meglio tardi che mai“.

“Non faccio l’amore da un anno” il consiglio di Aurora Ramazzotti a una follower – VIDEO

Aurora Ramazzotti – il VIDEO del consiglio

“Domani è il compleanno di una mia ex. E ci siamo lasciati da due mesi. Cosa fare?” Con un’espressione buffa e da furbetta Aurora deciderà di prendere alla lettera le sue intenzioni. Quelle di chi con alte probabilità conosce bene, sulla base delle proprie esperienze, quanto possa essere importante non tornare sui propri passi in un momento di debolezza. Ed immergersi così in un triste passato.

L’influencer risponderà alla prima domanda. Due passi avanti, ed è subito: via il telefono nella pattumiera. Più chiaro di così? “Si può essere felici” dunque, tuona Aurora. Perciò? Basta relazioni tossiche. Basta con tutti questi tabù. E smettiamola di non avere fiducia in noi stessi. Ma nel corso dell’appello, e fra la moltitudine di quesiti posti alla conduttrice, uno in particolare sembrerà attirare maggiorente la curiosità dei suoi fan.

“Auri non faccio l’amore da un anno, consigli?” Questa volta Aurora decide di non esprimersi verbalmente. Ma di sfoggiare nelle sue storie un simpatico ed utile strumento del piacere. Chiarezza ed ironia viaggiano sullo stesso binario per il bene comune, allora “perché quelle facce sorprese”? Infine, un terzo utente vorrà concludere la rubrica del sabato condividendo con lei una bella notizia. “Dopo anni di relazioni tossiche finalmente ho trovato il ragazzo d’oro che mi ama“.

“It’s nice to be happy!” In tal caso Aurora, rimanendo sulle note del celebre brano anni 2000 di Alexia, festeggerà con simpatia quest’ultimo traguardo, dando il via ad un simpaticissimo balletto.