“GF Vip” scoppia la passione nella notte: il tradimento inaspettato

Alex Belli e Soleil Sorge sono sicuramente due dei protagonisti di questa edizione del GF Vip. I due hanno instaurato un rapporto di amicizia davvero molto importante che, con il passare delle settimane, è diventato sempre più intenso. Così tanto da portare Delia Duran, la moglie dell’attore, a provare un sentimento di gelosia per questa situazione. Dopo settimane di scontri, Delia è arrivata ad entrare nella casa per una sera e con molto stupore è riuscita a riappacificarsi sia con suo marito che con Soleil Sorge.

GF Vip, Soleil Sorge e Alex Belli si baciano ancora: passione artistica o qualcosa di più?

Sembrava essere ufficialmente terminata questa soap opera che si trascina da settimane, ma senza dubbio è ricominciata ieri sera quando i ragazzi della casa più spiata d’Italia hanno messo su uno spettacolo teatrale in giardino dove Soleil e Alex interpretavano i due innamorati.

Alla fine della commedia i due si sono baciati, ma il bacio scenico è andato molto oltre, hanno continuato a baciarsi anche dopo la fine della musica. Infatti gli inquilini, vedendoli avvinghiati l’uno all’altro, hanno cercato di richiamarli e di farli separare senza successo. Chiunque si è reso conto che quel bacio non è stato soltanto scenico ma che per entrambi ha significato molto di più, e adesso non ci resta che capire se Delia questa volta deciderà di chiudere gli occhi su quanto successo o tornare ad esternare il suo fastidio.

Fino ad ora Delia sui social non ha espresso il suo pensiero sul bacio che si sono scambiati i due inquilini della casa: non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire come ha reagito.