Patrizia Pellegrino racconta a un’altra concorrente la terribile tragedia della perdita di suo figlio a pochi giorni dalla nascita: il suo dramma

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta conquistando grande apprezzamento da parte del pubblico, che segue con attenzione i concorrenti vivere pienamente l’esperienza. Nuove infatuazioni ed amicizie, alcune antipatie, dinamiche divertenti e racconti emozionanti: tutto questo e molto di più si realizza all’interno dell casa più spiata d’Italia.

Patrizia Pellegrino è senza dubbio tra i concorrenti che più si sono lasciati andare con i loro compagni, nonostante sia entrata da poco. Ha condiviso fino in fondo la propria storia, nel suo caso intensa e molto complessa. Attrice e showgirl, ha esordito al cinema nel 1981, ottenendo notorietà nei successivi anni anche nelle vesti di conduttrice.

Ma il successo è solo una piccola parte del percorso che l’ha condotto fino a qui, superando grandi difficoltà. La showgirl ha affrontato la fine di due matrimoni, delle gravi complicazioni in seguito al parto della figlia, diverse peripezie per riuscire ad adottare il figlio in Russia. Pochi giorni fa ha condiviso con altre concorrenti la cicatrice causata dall’asportazione di un rene, dopo la drammatica diagnosi di tumore.

Questa volta ha parlato del più grande dolore della sua vita, la perdita del figlio a pochi giorni dalla nascita, del quale parla con Manila Nazzaro, che ha vissuto la stessa sofferenza.

Patrizia Pellegrino, il dramma della perdita

“Lo sai che i bonsai difficilmente fioriscono“, inizia così la storia di Patrizia Pellegrino, che in una profonda chiacchierata con Manila Nazzaro, parla del suo tragico dolore, evocando un’immagine simbolica. “Il giorno in cui mio marito mi ha detto che Riccardo non c’era più, indovina che è successo?” si rivolge alla sua interlocutrice, che conosce la grave sofferenza della compagna.

Proprio in quell’occasione si accorge di un grande e meraviglioso fiore bianco spuntare dal suo bonsai, nel quale la conduttrice vede il saluto del figlio. Un racconto straziante, che trova il conforto dell’ex Miss Italia, in un abbraccio che non ha bisogno di parole.

Anche Manila Nazzaro ha condiviso con i compagni la sofferenza dell’aborto, che solo un anno fa le ha impedito di diventare nuovamente madre.