Giulia Stabile, nel corso dell’ultima puntata di “Tú sí que vales”, ha attraversato dei momenti di difficoltà. Belen Rodriguez è dovuta correre in suo aiuto

Il 2021, a Giulia Stabile, ha riservato delle inaspettate ed entusiasmanti sorprese. All’età di soli 18 anni, la ballerina ha tentato la fortuna all’interno del talent show “Amici” di Maria De Filippi, dove si è distinta per bravura ed eleganza. Inaspettatamente, la giovane romana è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria finale, soffiandola al suo attuale fidanzato e cantante Sangiovanni.

In seguito, la conduttrice di Canale Cinque le ha fatto una proposta impossibile da rifiutare: quella di condurre “Tú sí que vales” assieme a Belen Rodriguez. Proprio ieri, durante la puntata finale del talent, è accaduto qualcosa di veramente sconvolgente. Il gesto dell’argentina nei confronti della Stabile ha ammutolito i telespettatori.

Giulia Stabile, il gesto che ha spiazzato il pubblico di Canale 5. Belen è corsa in suo aiuto

La finalissima di “Tú sí que vales” ha dovuto affrontare gli imprevisti della diretta. Se le scorse puntate sono state infatti registrate – con l’opportunità, dunque, di tagliare eventuali scene da non mandare in onda -, l’appuntamento di ieri ha dato modo alle due conduttrici di dimostrare tutta la propria bravura live. Giulia e Belen, che si sono spalleggiate egregiamente, hanno dato prova di grande sintonia.

Per l’ex vincitrice di “Amici”, del tutto impreparata alla diretta, la sfida si è rivelata alquanto ardua da gestire. In moltissime situazioni, la Stabile ha infatti rischiato di apparire come la “controfigura” di Belen, incapace di eguagliare la dimestichezza dell’argentina con il palcoscenico. La Rodriguez, accortasi dell’imbarazzo della collega, non ha mancato di rivolgerle un gesto inaspettato. La conduttrice, nel bel mezzo della diretta, ha affettuosamente accarezzato la ballerina, infondendole fiducia e sicurezza.

I fan, che non potevano far a meno di notare questo gesto, hanno rassicurato la loro beniamina con i più autentici complimenti: “Prenditi tutte le soddisfazioni“, “Te lo meriti, bravissima“.