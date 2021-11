Lino Banfi, terribili dichiarazioni sulla moglie malata: “Se dovesse accadere…”

L’attore pugliese, Lino Banfi rompe il silenzio in diretta tv e parla a ruota libera sulla moglie: “Ho io la soluzione…”.

Uno dei personaggi comici e attori degli anni ’60-’70 più acclamati e apprezzati dal pubblico è senz’altro Lino Banfi. La simpatia e la cordialità dell’ex “Nonno Libero” de ‘Un Medico In Famiglia’ hanno rivoluzionato il mondo dello spettacolo.

La sua lunga ed encomiabile carriera da attore lo ha portato ad avere successo in diversi ambiti. Dal piccolo schermo al grande cinema, Lino ha saputo immedesimarsi alla perfezione, suscitando compartecipazione verso i colleghi e non solo.

I telespettatori, nonostante sia passato del tempo dalla sua ultima performance da protagonista non hanno dimenticato le sue gesta.

Mai come stavolta, però, il sostegno degli appassionati è d’obbligo soprattutto dopo le recenti e scottanti rivelazioni sulla moglie malata che sensibilizzano il cuore di ognuno di noi.

Ecco cosa ha detto, l’artista pugliese a proposito della sua principale ragione di vita

Lino Banfi, rivelazioni strazianti in diretta tv: ultima ora

Ieri sera su Rai 1, l’attore pugliese, Lino Banfi è stato ospite d’eccezione a “Ballando Con Le Stelle”, il programma che mette in risalto ogni anno qualità nascoste e innate di diversi volti navigati dello spettacolo.

Il sabato sera si è arricchito dunque di performances stellari, fino ad abbassare le luci proprio nel momento in cui l’artista ha preso la parola tra mille curiosità e un silenzio assordante in studio.

Lino Banfi ha premiato l’impegno dei partecipanti e allo stesso tempo si è voluto soffermare sulle precarie condizioni della moglie, sua unica ragione di vita da ormai 70 anni.

L’amore platonico tra lui e Lucia è impossibile da scalfire anche di fronte alle difficoltà. Tempo fa le fu diagnosticata una terribile malattia, ovvero l’Alzheimer che tutt’oggi rende i giorni dell’attore più tristi e cupi.

L’ex cabarettista ha rotto dunque il silenzio, dopo che Milly Carlucci gli ha affidato la parola: “Se mia moglie non dovesse più riconoscermi, allora vuol dire che ci ripresenteremo proprio come accade la prima volta per due fidanzati”.

Insomma l’ex protagonista de “L’Allenatore nel Pallone” si mostra propositivo per il futuro, tutt’altro che preoccupato dell’evoluzione dei fatti che riguardano la sua amata.

D’altronde proprio da lui non ci si poteva attendere altra reazione. Uno spirito ‘libero’ su tutti i fronti che lo rende ancora oggi uno dei personaggi più amati dal pubblico.