La conduttrice di ”Domenica In” ha fatto una rivelazione in diretta del tutto inaspettata. Nessuno se lo sarebbe aspettato…

Mara Venier è reduce da un periodo molto difficile che l’ha messa a dura prova.

La conduttrice veneta è stata vittima di due rovinose cadute: una lo scorso anno quando si ruppe una bamba, e una la settimana scorsa battendo la testa. Per non parlare della ”disavventura” vissuta dal dentista con una paresi facciale momentanea che l’ha fatta preoccupare e non poco.

Per fortuna in tutti i casi si è ripresa senza gravi conseguenze ma ha dovuto trascorrere un periodo di convalescenza.

Oggi, la ”Zia Mara” è tornata al timone di ”Domenica In”, commentando quanto successo nella scorsa puntata: “Poteva andare peggio ma sono ancora qua”.

Mara Venier e la rivelazione su suo marito

Mara Venier dopo il matrimonio con il defunto attore Francesco Ferracini, naufragato dopo poco e dal quale ebbe sua figlia Elisabetta; la love story con l’attore Pier Paolo Capponi, dal quale nacque il suo secondogenito Paolo; il matrimonio con Jerry Calà, durato solamente un anno; la lunga storia con Renzo D’Arbore e quella più breve con l’attore italoamericano Armand Assante; nel 2006 ha finalmente trovato la felicità accanto a Nicola Carraro.

Dopo diverse sventure in amore finalmente ”Zia” Mara ha sposato l’uomo della sua vita ma proprio oggi si è lasciata andare a una rivelazione inattesa.

Con una battuta Mara ha voluto mandare una stoccata a suo marito e facendo riferimento ai bernoccoli che si è procurata sulla testa, dopo la caduta di domenica scorsa, ha sbottato in diretta: “Ho corna dappertutto e spero che mio marito che è all’estero non mi regali un bel paio di corna”.

Tutti sono scoppiati a ridere e subito dopo Mara ha sdrammatizzato facendo un ringraziamento generale: “Voglio ringraziare tutto lo studio che mi è stato vicino domenica scorsa, ringrazio davvero tutti quanti coloro che sono stati con me fino a sera per capire come evolveva la caduta”.