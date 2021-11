Maria De Filippi: “Non l’ho mai fatto”. Maurizio ha paura della dipendenza, confessione terribile

Una dichiarazione di Maria De Filippi su Maurizio Costanzo, ha lasciato il pubblico senza parole. Com’è possibile che non l’abbiano mai fatto?

Maria De Filippi, oltre ad essere la regina della televisione italiana, è anche la moglie di uno dei giornalistici più importanti del settore, Maurizio Costanzo. La loro storia, inizialmente clandestina, comincia verso le fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90, a quel tempo il giornalista era sposato e Maria, per cause fortuite del destino, divenne la sua assistente.

Divennero amanti, poi fidanzati ed infine marito e moglie nel 1995. Inizialmente la loro storia fece molto discutere proprio perché portata avanti in sordina, ma poi tutti li hanno amanti ed apprezzati.

Oggi sono un simbolo di amore, comprensione, vicinanza, forza, coraggio.

La confessione di Maria lascia senza parole

Tra Maria e Maurizio ci sono ben 24 anni di differenza, ma questo aspetto non ha mai inciso sul loro rapporto, solido, sincero e spesso divertente. Durante il matrimonio hanno deciso di adottare un figlio, Gabriele, oggi 29enne.

La vita tra la conduttrice ed il giornalista non è stata sempre rosa e fiori. Sono ancora impresse nella memoria, le immagini che mostravano una bomba esplosa, indirizzata a Maurizio che si salvò miracolosamente dall’attentato. La metà degli anni ’90 sono stati particolari, era il tempo del processo Mani Pulite, Maurizio ne parlava nel suo programma “Costanzo show” e la cosa non era affatto gradita.

Ma a parte questa sfumatura grigia la vita è andata avanti tra alti e bassi quotidiani. Una rivelazione della conduttrice ha lasciato tutti spiazzati: “Con Maurizio non l’ho mai fatto”, ma in che senso?

La conduttrice ha raccontato un aspetto che non tutti avevano considerato, in un’intervista ai nostri colleghi di Vanity Fair, ha dichiarato di non averlo mai fatto con Maurizio: “Ho Netflix, ho visto La Casa di Carta ma anche Suits e Sherlock. Maurizio le serie televisive non le vede perché le odia. Con lui non l’ho mai fatto“.

Come spesso accade le coppie guardano insieme un film o una serie televisiva per rilassarsi dalla routine quotidiana, Maurizio e Maria non l’hanno mai fatto. Il giornalista non ama guardare la televisione: “La prima serie che gli feci scoprire fu H24: guardammo il primo episodio e, quando gli proposi di andare avanti, mi guardò e mi disse che ero pazza“.

Per quale motivo il giornalista non vuole guardare serie televisive? Semplice, non ne vuole essere dipendente.