Si sono amati enormemente ma durante la scorsa primavera si sono lasciati, in molti speravano che avrebbero almeno festeggiato il compleanno insieme.

Il programma di “Real Time” ha riservato in questi anni grandi sorprese al pubblico a casa: Matrimoni scoppiati, coppie riprese e poi sfaldate nuovamente.

Tra i volti di chi ha deciso di provarci fuori dal docu reality ci sono anche Marco Rompietti della stagione 2019 e Nicole Soria della stagione 5 andata in onda nel 2020. Loro hanno imparato ad amarsi e hanno dato prova che anche gli esperti possono sbagliarsi nell’accoppiare i partecipanti all’esperimento.

Ricordiamo infatti che la giovane si era sposata con Andra Ghiselli, mentre Marco con Ambra Radicioni. Anche loro però dopo meno di un anno hanno posto fine alla loro storia, la lontananza Terni-Milano ha messo il punto a questa storia che sembrava idilliaca.

Ieri entrambi hanno festeggiato il compleanno, separatissimi però. In molti hanno pensato quasi che si fossero messi d’accordo. Ma con chi erano i due giovani? Da entrambe le parti molti volti noti dello show…

Nicole e Marco separati più che mai, le foto parlano chiaro

Per chi segue Nicole su Instagram non sarà certo sfuggito che la giovane ha compiuto gli anni il 13 novembre scorso ma che solo ieri sera presso la sede di Food as Therapy Srl a Milano ha festeggiato alla grande con amici molti intimi.

Con un abito blu lungo fino ai piedi tempestato di micro paillette realizzato su misura per lei dall’atelier Atelier Fontana, ha stregato i fan super grintosa mentre si destreggiava tra gli invitati accorsi per lei.

E non è scappato neppure all’attenzione dei più attenti la presenza di Clara Campagnola, ex di Fabio Peronespolo, mentre mancava Giorgia Pantini, oggi nuova fidanzata proprio di Fabio. Le due ragazze prima erano molto amiche ma questo nuovo intreccio potrebbe averle allontanate fino a perdersi del tutto.

Dall’altra parte dell’Italia, a Terni, Marco invece ha festeggiato con moltissimi altri vecchi concorrenti del programma rimasti suo ottimi amici.

Tra tutti Fulvio Amoruso, Luca Serena (di MAPV 4) con Cecilia Destefanis, sue moglie nel programma e oggi amici, infine Sara Giacomini (di MAPV 2 insieme a Steven Hutchinson).

Una bella unione di ex concorrenti del reality che però ha rattristito molti fan della vecchia coppia che speravano in un loro riavvicinamento almeno per questa occasione così particolare e unica.