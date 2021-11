Rai, si ferma Alberto Matano: il motivo è clamoroso. I dettagli

Grosse novità per la prossima settimana in casa Rai: si ferma anche Alberto Matano. Il motivo sorprende i telespettatori.

Alberto Matano è uno dei conduttori più apprezzati della nostra televisione. Il nativo di Catanzaro, da diversi anni, è uno dei maggiori volti della Rai. Nel 2019 il giornalista ha affiancato Lorella Cuccarini per la conduzione de ‘La vita in diretta’. Dallo scorso anno, il 49enne conduce sempre il rotocalco televisivo ma lo fa in solitaria: l’azienda ha deciso anche di assegnargli il ruolo di capo autore.

Il programma sta registrando numeri incredibili dal punto di vista degli ascolti: non a caso, qualche giorno fa, il classe 1972 ha ringraziato tutti i suoi telespettatori. Le ultime notizie hanno però sorpreso tutti. La Rai, infatti, ha rivisto la sua programmazione e per la prossima settimana ci sono novità interessanti. Si ferma anche Matano e il motivo è davvero sorprendente.

Rai, si ferma Alberto Matano: motivo clamoroso

La Rai ha deciso di stravolgere i suoi palinsesti per la prossima settimana, fermando anche Alberto Matano. ‘La vita in diretta’, infatti, andrà in onda da lunedì 20 novembre a giovedì 2 dicembre: settimana corta quindi per il noto conduttore. Grande novità per venerdì pomeriggio: andrà in onda la prima puntata della nuovissima edizione dello ‘Zecchino d’oro‘.

La kermesse verrà condotta da Francesca Fialdini e da Paolo Conticini. La Rai ha modificato anche la programmazione di sabato, fermando ‘Italia Sì’ di Marco Liorni. Quest’ultimo, nel corso dell’ultima puntata, aveva già dato appuntamento ai telespettatori per il prossimo 11 dicembre. Lo Zecchino d’oro andrà in onda anche il 4 ottobre tra le 17,05 e le 18,40.

Queste modifiche sono quindi previste soltanto per la prossima settimana: l’edizione della manifestazione canora con protagonisti i bambini occuperà i pomeriggi dal 3 al 5 dicembre. Le canzoni in gara sono 14: domenica ci sarà la grande finale e verrà decretata la canzone vincitrice.