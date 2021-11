Le pagelle e il tabellino di Roma-Torino gara utile per la quattordicesima giornata di campionato, appena terminata.

All’Olimpico di Roma gara utile per la quattordicesima giornata di Serie A tra Roma e Torino.

I giallorossi impostano il match e passano in vantaggio al 32′ con una splendida azione: imbucata di Mkhitaryan, velo di Zaniolo e destro vincente di Abraham che dopo l’impasse iniziale sembra essersi finalmente sbloccato.

L’attaccante inglese avrebbe potuto realizzare un’altra doppietta dopo quella in Conference League di tre giorni fa calciando un calcio di rigore poi negato.

Abraham, infatti, in assenza di Veretout si posiziona lui sul dischetto dopo il calcio di rigore procurato dal El Shaarawy per un fallo in area di Buongiorno. Chiffi dopo aver concesso il rigore (netto) viene richiamato al VAR per un presunto offside di Abraham. Dopo 5′ viene annullato il penalty.

Roma-Torino: pagelle e tabellino

ROMA – TORINO 1 – 0

RETI: 32′ Abraham

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 6,5, Pellegrini sv (15′ Carles Perez 6, 93′ Kumbulla sv), Diawara 5,5, Mkhitaryan 7, El Shaarawy 5,5 (87′ Vina sv); Zaniolo 6,5, Abraham 7. A disposizione: Boer, Fuzato, Afena-Gyan, Bove, Darboe, Mayoral, Reynolds, Shomurodov, Zalewski. All. Mourinho

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 5,5 (46′ Zima 5,5), Bremer 6, Buongiorno 5 (76′ Baselli sv); Singo 6,5, Lukic 5,5, Pobega 6,5, Vojvoda 5,5 (76′ Zaza sv); Brekalo 6, Praet 5,5 (76′ Pjaca sv); Belotti 5,5 (79′ Sanabria sv). A disposizione: Berisha, Gemello, Aina, Izzo, Kone, Linetty, Rincon. All. Juric

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: Zima, Ibanez, Kumbulla

La quindicesima giornata si giocherà nel turno infrasettimanale: il Torino ospiterà l’Empoli, giovedì 2 dicembre alle 18:30 mentre la Roma giocherà al Dall’Ara contro il Bologna, mercoledì 1 dicembre.