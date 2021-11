“Illegale, ancora più bella” Sophie Codegoni, stile sauvage e sguardo penetrante: le gambe divaricate sono un plus – FOTO

“Illegale, ancora più bella” Sophie Codegoni, il suo stile sauvage colpisce ancora. Le gambe divaricate sono un tonfo al cuore.

Per molti è la concorrente più bella di quest’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”, il famoso reality campione di ascolti. Tutti infatti sono pronti a curiosare nella vita all’interno della casa dei gieffini e in particolare di Sophie Codegoni. L’influencer, dalla folta chioma bionda e dal viso che buca lo schermo, sicuramente piace tanto al pubblico maschile e non occorre chiedersi il perché.

Il suo profilo Instagram viene costantemente bombardato dagli occhi indiscreti degli utenti, mostrando un progressivo aumento del numero dei followers. Merito anche dello staff che riesce a trovare sempre la foto che più rende giustizia a Sophie, come l’ultima appena postata la cui bellezza esplode a profusione.

Sophie Codegoni, stile selvaggio e quelle gambe che rendono la foto ancora più illegale

Per saperne di più, vai su Successivo