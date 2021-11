Stefano De Martino: il gesto clamoroso per la famiglia fa commuovere tutti

Stefano De Martino. Il ballerino ed ex giudice di “Amici” di Maria De Filippi è un padre amorevole per il piccolo Santiago, figlio avuto dalla showgirl Belen Rodriguez. Cosa ha fatto per lui

Tutti i riflettori del gossip sono puntati al momento sulla presentatrice Belen Rodriguez. Notizie non confermate adducono che vi sia una crisi con il suo attuale compagno, hairstylist Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, figlioletta nata circa cinque mesi fa.

Quasi per legge di transitività, questo argomento porta alla mente la precedente relazione della famosa showgirl argentina con l’ex marito, l’affascinante e apprezzato ex ballerino e giudice di “Amici”, Stefano De Martino. Li dividono chilometri di distanza poiché lei fa base a Milano, Stefano al momento si troverebbe nella sua amata Napoli. Ha fatto un gesto molto dolce nei confronti dell’unico figlio avuto insieme, Santiago (8 anni).

Stefano De Martino: il gesto dolce per suo figlio Santiago

Quando una coppia si lascia è sempre difficile superare i momenti di difficoltà e imbarazzo, soprattutto quando bisogna mettere da parte resistenze o il proprio rancore per il bene dei figli avuti insieme.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, almeno da quanto appare sulle loro pagine sui social network, sembrano riuscire perfettamente a portare avanti il loro ruolo di genitori in maniera congiunta per il piccolo Santiago, facendolo crescere serenamente.

Il bambino, infatti, è legatissimo a entrambi e ha accolto con felicità l’arrivo della nuova sorellina.

Il padre è sempre presente nella sua vita e ha compiuto un gesto molto dolce, comune a tantissime famiglie italiane. Quest’anno più che mai dilaga la voglia di festeggiare in armonia le festività natalizie dopo che nel 2020 la pandemia ci ha strappato questo momento di gioia e condivisione familiare.

Stefano De Martino ha decorato la sua casa con mille lucine e festoni per il suo bambino, ha installato un grande albero con palline a tinta unita e strisce bianche e rosse. Ha aggiunto un pizzico di eccentricità: dei piedi da elfo che sbucano dai rami dell’albero.

Un gossip succulento ha informato della presenza di Belen Rodriguez a Napoli, città dove si trova l’ex marito. Non è dato sapere se i due si siano incontrati o se lei abbia cercato conforto tra le sue braccia a causa della probabile crisi con il compagno Antonino Spinalbese. Quello che si conosce è che Belen ha partecipato alle riprese di una nuova fiction nel locale “Dejavù” in via Campi Flegrei.

A suo fianco l’attore napoletano Francesco Paolantoni, il quale ha lavorato recentemente proprio con De Martino e Biagio Izzo a teatro nello show “Che coppia noi tre”. Che sia stata occasione per una riappacificazione?